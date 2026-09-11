Redes Sociais Gabriel Ferreira de Rezende estva na Ucrânia como mercenário

A família do goiano Gabriel Ferreira de Rezende, de 28 anos, recebeu na terça-feira (8) a confirmação de que ele morreu durante a guerra entre Rússia e Ucrânia . Nascido em Inhumas, Região Metropolitana de Goiânia, ele estava sem dar notícias à família desde julho, quando teria sido atingido por um ataque de drones russos .



Segundo os familiares, Gabriel viajou para a Ucrânia como voluntário e atuou inicialmente como capelão militar, prestando apoio religioso aos integrantes das forças ucranianas. Posteriormente, passou a participar dos combates como soldado.



A notícia da morte chegou primeiro à namorada de Gabriel, que mantinha contato com pessoas ligadas a ele na Ucrânia. A informação foi posteriormente repassada aos familiares, que publicaram homenagens nas redes sociais.

“Ele desapareceu em julho e todos ficamos preocupados. Conversamos com os amigos dele e eles avisaram da morte do Gabriel. Ele sempre ligava para os familiares”, relatou um parente ao Mais Goiás.

Segunda vez na Ucrânia

Esta não foi a primeira vez que o goiano viajou para participar da guerra. Em uma passagem anterior pela Ucrânia, ele foi ferido durante um bombardeio e precisou retornar ao Brasil. Um dos ferimentos atingiu um dos olhos.

Gabriel recebeu tratamento e permaneceu durante o período de recuperação em Inhumas. Depois de se recuperar, decidiu voltar à Ucrânia.

Nas redes sociais, ele publicava conteúdos relacionados à atividade militar e mantinha no perfil do Instagram o link para uma entrevista na qual relatava experiências vividas na guerra. Em uma das postagens, escreveu: “Servir e proteger vibra na minha veia”.



