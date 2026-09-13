Divulgação/Conservation Northwest Ponte ecológica já salvou a vida de mais de 10 mil animais na capital dos Estados Unidos

Dez mil travessias de animais já foram registradas sobre uma ponte coberta por vegetação que passa por cima da rodovia I-90, no estado de Washington, nos Estados Unidos. O marco foi alcançado em julho deste ano no corredor de Snoqualmie Pass, uma área das Montanhas Cascades onde a estrada atravessa habitats usados por cervos, alces, ursos, coiotes e outras criaturas.

Reprodução Wikimedia Commons/Mike from Vancouver, Canada Pontes e corredores ecológicos já salvaram a vida de mais de 10 animais na capital dos Estados Unidos





A lógica por trás da ponte ecológica é simples e visa a segurança dos animais no atravessamento das rodovias. Em vez de tentar cruzar as pistas, a fauna encontra uma faixa larga de terreno sobre a própria estrada. Além disso, árvores, arbustos, pedras e outros materiais ainda ajudam a integrar a passagem à floresta ao redor.

Nossa missão é manter os viajantes conectados aonde precisam chegar, seja sobre rodas, a pé, com patas ou cascos. Departamento de Transportes de Washington (WSDOT)













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A ponte localizada acima da rodovia não é a única estrutura de acesso disponível. O corredor também conta com 11 passagens inferiores, usadas por espécies que preferem atravessar por baixo da estrada. Considerando toda a rede da estrutura, quase 40 mil travessias de animais foram registradas desde o ano de 2014.

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As contagens são feitas principalmente por câmeras de monitoramento. Até 2023, o balanço oficial já havia ultrapassado 25 mil passagens. Cervos respondiam por 13.525 delas, enquanto alces utilizaram a estrutura 7.967 vezes. Coiotes, por sua vez, atravessaram a rodovia pela ponte ecológica em 3.216 ocasiões. Já os pumas, também chamados de onças-pardas, foram registrados na travessia 6 vezes. Ademais, pequenos mamíferos, anfíbios, répteis e até mesmo peixes apareceram no acompanhamento.

Passagem diminuiu número de atropelamentos na região

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O trecho atendido pelo projeto se estende entre o vilarejo de Hyak e a cidade de Easton e atravessa a Floresta Nacional Okanogan-Wenatchee. Dessa forma, a rodovia I-90 funciona como uma barreira para espécies que precisam circular entre áreas das Montanhas Cascades em busca de alimento, abrigo e locais de reprodução.

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Apenas a construção da ponte ecológica não seria suficiente para o aproveitamento máximo da estrutura. Para aumentar a usabilidade do corredor pela fauna, também foram erguidas cercas que acompanham partes da rodovia e direcionam os animais para os pontos de travessia, evitando que entrem nas pistas.

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A estratégia reduziu substancialmente a quantidade de atropelamentos. De 2019 a 2023, o Departamento de Transportes de Washington (WSDOT) retirou 39.258 animais mortos das rodovias estaduais. Nos segmentos concluídos de Snoqualmie Pass, porém, o órgão informou que o número de colisões com a fauna passou a ser praticamente inexistente.

Esse número caiu para quase zero. Em julho, registramos a 10.000ª travessia bem-sucedida. Departamento de Transportes de Washington (WSDOT)













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A ponte ecológica também tem um impacto positivo nas finanças do estado. O órgão de transportes calcula o custo médio provocado por uma colisão com um cervo em cerca de US$ 15 mil, o equivalente a R$ 75 mil. Já com um grande alce, por exemplo, a estimativa chega a US$ 54 mil, quantia próxima dos R$ 275 mil.

Reprodução Wikimedia Commons/Benjamin P. Y-H. Lee (University of Kent) Pontes e corredores ecológicos já salvaram a vida de mais de 10 animais na capital dos Estados Unidos





Segundo comunicado divulgado no Instagram, o WSDOT ainda pretende ampliar o sistema. O planejamento divulgado neste ano prevê mais 15 passagens inferiores e uma nova ponte ecológica até 2031.

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