Dez mil travessias de animais já foram registradas sobre uma ponte coberta por vegetação que passa por cima da rodovia I-90, no estado de Washington, nos Estados Unidos. O marco foi alcançado em julho deste ano no corredor de Snoqualmie Pass, uma área das Montanhas Cascades onde a estrada atravessa habitats usados por cervos, alces, ursos, coiotes e outras criaturas.
A lógica por trás da ponte ecológica é simples e visa a segurança dos animais no atravessamento das rodovias. Em vez de tentar cruzar as pistas, a fauna encontra uma faixa larga de terreno sobre a própria estrada. Além disso, árvores, arbustos, pedras e outros materiais ainda ajudam a integrar a passagem à floresta ao redor.
Nossa missão é manter os viajantes conectados aonde precisam chegar, seja sobre rodas, a pé, com patas ou cascos. Departamento de Transportes de Washington (WSDOT)
A ponte localizada acima da rodovia não é a única estrutura de acesso disponível. O corredor também conta com 11 passagens inferiores, usadas por espécies que preferem atravessar por baixo da estrada. Considerando toda a rede da estrutura, quase 40 mil travessias de animais foram registradas desde o ano de 2014.
As contagens são feitas principalmente por câmeras de monitoramento. Até 2023, o balanço oficial já havia ultrapassado 25 mil passagens. Cervos respondiam por 13.525 delas, enquanto alces utilizaram a estrutura 7.967 vezes. Coiotes, por sua vez, atravessaram a rodovia pela ponte ecológica em 3.216 ocasiões. Já os pumas, também chamados de onças-pardas, foram registrados na travessia 6 vezes. Ademais, pequenos mamíferos, anfíbios, répteis e até mesmo peixes apareceram no acompanhamento.
Passagem diminuiu número de atropelamentos na região
O trecho atendido pelo projeto se estende entre o vilarejo de Hyak e a cidade de Easton e atravessa a Floresta Nacional Okanogan-Wenatchee. Dessa forma, a rodovia I-90 funciona como uma barreira para espécies que precisam circular entre áreas das Montanhas Cascades em busca de alimento, abrigo e locais de reprodução.
Apenas a construção da ponte ecológica não seria suficiente para o aproveitamento máximo da estrutura. Para aumentar a usabilidade do corredor pela fauna, também foram erguidas cercas que acompanham partes da rodovia e direcionam os animais para os pontos de travessia, evitando que entrem nas pistas.
A estratégia reduziu substancialmente a quantidade de atropelamentos. De 2019 a 2023, o Departamento de Transportes de Washington (WSDOT) retirou 39.258 animais mortos das rodovias estaduais. Nos segmentos concluídos de Snoqualmie Pass, porém, o órgão informou que o número de colisões com a fauna passou a ser praticamente inexistente.
Esse número caiu para quase zero. Em julho, registramos a 10.000ª travessia bem-sucedida. Departamento de Transportes de Washington (WSDOT)
A ponte ecológica também tem um impacto positivo nas finanças do estado. O órgão de transportes calcula o custo médio provocado por uma colisão com um cervo em cerca de US$ 15 mil, o equivalente a R$ 75 mil. Já com um grande alce, por exemplo, a estimativa chega a US$ 54 mil, quantia próxima dos R$ 275 mil.
Segundo comunicado divulgado no Instagram, o WSDOT ainda pretende ampliar o sistema. O planejamento divulgado neste ano prevê mais 15 passagens inferiores e uma nova ponte ecológica até 2031.