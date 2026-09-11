Carlos Moura/SCO/STF Ministro do STF, Cristiano Zanin

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta sexta-feira (11) ao presidente da Corte, Edson Fachin, acesso à íntegra das mídias obtidas pela Polícia Federal (PF) no celular de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. A informação consta de ofício enviado por Zanin a Fachin e está relacionada à Petição 15.556, processo que concentra investigações do caso Master no Supremo.

No documento, Zanin solicita que o material seja disponibilizado em um HD específico. O ministro afirma que o acesso aos dados é necessário para permitir a análise completa dos pedidos apresentados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em 1º de setembro e que serão submetidos ao plenário do STF.

O pedido de Zanin ocorre depois de Fachin solicitar ao ministro André Mendonça, relator da Petição 15.556, o envio à Presidência e aos gabinetes dos demais integrantes do Supremo de cópia integral dos procedimentos relacionados ao processo.

Pedido está relacionado à Petição 15.556



A Petição 15.556 reúne parte central das investigações relacionadas ao Banco Master no Supremo e deu origem a outros procedimentos abertos a partir dos elementos obtidos pela Polícia Federal.

Foi no âmbito desse processo que a PF apreendeu o celular de Daniel Vorcaro. O aparelho, um iPhone 17 Pro, foi recolhido em 18 de novembro de 2025, durante a Operação Compliance Zero.

Os dados encontrados no telefone passaram por análise da Polícia Federal e deram origem a relatórios e outros procedimentos derivados da investigação.

No ofício enviado a Fachin, Zanin fundamenta a solicitação justamente na determinação anterior do presidente do Supremo para que os procedimentos relacionados à Petição 15.556 fossem compartilhados com os ministros.

Mendonça retirou sigilo dos procedimentos



Na quinta-feira (10), André Mendonça retirou o sigilo da Petição 15.556 e de outros 14 procedimentos relacionados ao caso Master, atendendo à solicitação feita por Fachin.

Ao determinar o compartilhamento, Fachin ressalvou a possibilidade de manutenção do sigilo sobre diligências cuja divulgação possa comprometer a execução das medidas investigativas.

Mendonça informou que estavam sendo adotadas providências administrativas para encaminhar cópias integrais dos procedimentos, em HD próprio, à Presidência do STF e aos gabinetes dos ministros.

O pedido apresentado agora por Zanin busca especificamente o acesso à íntegra das mídias extraídas do celular de Vorcaro.

Dados do celular foram analisados pela PF



O conteúdo apreendido no aparelho de Vorcaro tornou-se uma das principais fontes de informações das investigações relacionadas ao caso Master.

A Polícia Federal analisou mensagens, documentos e outros registros encontrados no telefone e produziu relatório a partir dos dados extraídos.

Parte do material posteriormente deu origem a procedimentos autônomos no Supremo. A retirada do sigilo determinada por Mendonça tornou públicos documentos relacionados à Petição 15.556, preservadas as diligências que ainda necessitam de sigilo.

A solicitação feita por Zanin ocorre antes da sessão extraordinária do plenário do STF marcada para terça-feira (15), quando serão analisadas questões decorrentes dos procedimentos relacionados ao caso.