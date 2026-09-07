ANTT Rota do Pequi é formada por 211 km das rodovias BR-060 e BR-153 entre Brasília (DF) e Hidrolândia

A empresa que assumir a Rota do Pequi terá até o sexto ano da concessão para executar seis frentes principais de obras nas BRs 060 e 153. O projeto prevê um novo anel viário na Região Metropolitana de Goiânia, 60,6 quilômetros de faixas adicionais e 1 9,4 km de vias marginais.



As intervenções serão distribuídas pelo Distrito Federal e pelos municípios de Anápolis, Alexânia e Hidrolândia. O novo contorno ligará Goianápolis a Hidrolândia.

Os prazos são contados a partir do início do novo ciclo de concessão, ou seja, o sexto não significa necessariamente a 2032. O calendário depende da conclusão do processo de transferência da rodovia.

O leilão está marcado para 11 de dezembro deste ano, na B3, em São Paulo. A disputa definirá o novo controlar da Concebra, atual concessionária dos mais de 211 km entre Brasília e Hidrolândia. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), estão previstos mais de R$ 4,3 bilhões em investimento durante os 28 anos de concessão.

Veja onde serão realizadas as seis frentes de obras:

1. Faixas adicionais em Brasília

A BR-060 deverá receber faixas adicionais entre os quilômetros 0 e 12,70, no Distrito Federal. A entrega está prevista para o terceiro ano da concessão.

O projeto contabiliza 25,40 quilômetros de obras porque considera os dois sentidos da rodovia. O trecho físico contemplado possui 12,70 quilômetros.

2. Faixas adicionais em Anápolis

Em Anápolis, as faixas adicionais serão implantadas na BR-060 entre os quilômetros 93,40 e 99,20. A conclusão também está prevista para o terceiro ano.

São 11,60 quilômetros de intervenções quando considerados os dois sentidos da pista. O segmento físico tem 5,80 quilômetros.

3. Faixas adicionais em Hidrolândia

Hidrolândia receberá 23,60 quilômetros de faixas adicionais na BR-153. As obras deverão ser entregues até o quarto ano.

As intervenções ficam entre os quilômetros 519 e 530,80. A extensão divulgada também considera os dois sentidos da rodovia.

4. Marginais em Anápolis e Alexânia

A BR-060 terá 12,01 quilômetros de novas vias marginais entre o terceiro e o quinto ano da concessão.

Anápolis concentra 9,87 quilômetros desse total. Serão 3,72 quilômetros no terceiro ano, 1,83 quilômetro no quarto e 4,32 quilômetros no quinto.

Em Alexânia, estão previstos 2,14 quilômetros de marginais até o quarto ano. Parte dessas vias será construída em segmentos descontínuos, e não como uma pista única ao longo de todo o trecho indicado.

5. Marginais na BR-153

Outros 7,39 quilômetros de marginais serão implantados na BR-153.

Hidrolândia receberá 4,50 quilômetros até o terceiro ano. Os 2,89 quilômetros restantes ficarão no novo contorno da Grande Goiânia e deverão ser concluídos até o sexto ano.

6. Novo anel viário da Grande Goiânia

A maior obra do projeto será uma nova ligação de 43,52 quilômetros entre Goianápolis e Hidrolândia. Chamada oficialmente de Contorno de Goiânia, a via funcionará como um novo anel viário para retirar parte do tráfego de passagem do trecho urbano das BRs 060 e 153.

A conclusão está prevista para o sexto ano. O projeto inclui interseções, trevo completo, passagens inferiores, acessos, pontos de ônibus e vias marginais.

O traçado divulgado pelo Ministério dos Transportes ainda é indicativo. A nova ligação não deve ser confundida com o atual Anel Viário de Goiânia e Aparecida de Goiânia, que já conecta as BRs 060 e 153.

6. Novo anel viário da Grande Goiânia

A maior obra do projeto será uma nova ligação de 43,52 quilômetros entre Goianápolis e Hidrolândia. Chamada oficialmente de Contorno de Goiânia, a via funcionará como um novo anel viário para retirar parte do tráfego de passagem do trecho urbano das BRs 060 e 153.

A conclusão está prevista para o sexto ano. O projeto inclui interseções, trevo completo, passagens inferiores, acessos, pontos de ônibus e vias marginais.

O traçado divulgado pelo Ministério dos Transportes ainda é indicativo. A nova ligação não deve ser confundida com o atual Anel Viário de Goiânia e Aparecida de Goiânia, que já conecta as BRs 060 e 153.

A Rota do Pequi

A rota tem ganhado cada vez mais destaque entre viajantes que buscam experiências autênticas pelo interior do Brasil. Concentrada principalmente no estado de Goiás, a rota conecta cidades que têm no pequi um verdadeiro patrimônio cultural e gastronômico do Cerrado brasileiro.

Fabiano Bastos/Embrapa Pequi

Mais do que um ingrediente típico, o pequi movimenta a economia local e dita o ritmo de festivais, feiras e receitas tradicionais que atravessam gerações.

Presente em pratos icônicos como arroz com pequi, galinhada e conservas, o fruto de aroma marcante é um dos símbolos da culinária regional. Cidades como Goiânia, Anápolis e Ceres são alguns dos pontos que integram a rota, oferecendo ao visitante desde restaurantes típicos até experiências em p ropriedades rurais.