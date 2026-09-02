ANTT Rota do Pequi é formada por 211 km das rodovias BR-060 e BR-153 entre Brasília (DF) e Hidrolândia

A Rota do Pequi, formada por 211,6 km das rodovias BR-060 e BR-153 entre Brasília (DF) e Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, deverá passar para o controle de um novo grupo empresarial. O trecho também terá um programa de R$ 4,3 bilhões em obras, que inclui a construção do Contorno de Goiânia.

O edital para a transferência foi aprovado pela diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na terça-feira (1º). O processo competitivo prevê a venda de 100% das ações da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil (Concebra), empresa que continuará responsável pela operação da rodovia, mas sob um novo controlador.

A atual controladora, Triunfo Participações e Investimentos (TPI), deverá deixar a concessão até 16 de dezembro deste ano. O prazo foi estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) durante o processo de repactuação do contrato.

A concessão original da Concebra foi assinada em 2014 e abrangia 1.176,5 quilômetros de rodovias. Após uma negociação conduzida no âmbito do TCU, a extensão foi dividida em três projetos independentes: Rota do Zebu, Rota Sertaneja e Rota do Pequi.



Contorno de Goiânia

A principal obra prevista para a Rota do Pequi é o Contorno de Goiânia, com 43,52 quilômetros. A intervenção deverá criar uma alternativa para o tráfego que atravessa a capital e integra o novo Programa de Exploração da Rodovia.

O planejamento também contempla 60,6 quilômetros de faixas adicionais em trechos de pista dupla e 19,4 quilômetros de vias marginais.

Estão previstas ainda a construção de 20 passarelas, 114 pontos de ônibus, seis passagens de fauna e um Ponto de Parada e Descanso destinado a caminhoneiros.

Além dos R$ 4,3 bilhões em investimentos nas obras, a modelagem econômico-financeira calcula R$ 3,6 bilhões em despesas de operação e manutenção da rodovia.

Pedágio terá mudança gradual

O novo contrato prevê que o valor integral do pedágio não será aplicado imediatamente. A tarifa deverá passar por dois aumentos graduais durante a transição, condicionados ao cumprimento de metas estabelecidas no Plano de Ação da concessão.

Isso significa que a elevação da cobrança dependerá da execução das obras e do atendimento aos indicadores de qualidade e desempenho definidos pela ANTT. A agência, porém, ainda não informou os valores previstos para cada etapa nem quando as mudanças tarifárias deverão entrar em vigor.



