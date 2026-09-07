Mariza Sabino/iG Autoridades e convidados

Com o tema focado na força que une o Brasil e soberania nacional as comemorações do Dia da Independência do Brasil começaram no Eixo Monumental, em Brasília, às 9h10. Em meio a crise instaurada nos Três Poderes, a cerimônia reúne autoridades da União, embaixadores e milhares de espectadores na Esplanada dos Ministérios.

Mariza Sabino/iG Lula está sentado à frente do palanque com a primeira dama, o presidente do Congresso Nacional e Senado Davi Alcolumbre (União), o presidente do STF Edson Fachin à direita e à esquerda, o vice presidente Geraldo Alckmin e o presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos)

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou ao local no carro oficial pela via principal da via norte, acompanhado da primeira dama Rosângela Lula da Silva (Janja), abrindo oficialmente o evento após a revista às tropas das Forças Armadas e a chegada no tradicional veículo presidencial Rolls-Royce. Em seguida, foi executado o Hino Nacional acompanhado do hasteamento da Bandeira Nacional e da salva de 21 tiros de canhão.

*Matéria em atualização