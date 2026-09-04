Imagem gerada por IA - iG Urina de alpinistas do Monte Everest contribui para o derretimento da geleira Khumbu

A urina despejada por alpinistas e guias no Acampamento Base do Monte Everest é responsável por 154 toneladas do gelo derretido a cada primavera na geleira Khumbu, uma das mais importantes do Himalaia. O dado consta em um estudo publicado em junho na revista Springer Nature Link, que mediu o peso da atividade humana sobre o ambiente da montanha entre o Nepal e a China.

Reprodução Pexels/Sherine Urina de alpinistas do Monte Everest acelera derretimento de geleira





Segundo o levantamento, cerca de 6 mil litros de "xixi" são produzidos por dia no Monte Everest durante a alta temporada das escaladas. De acordo com Khim Lal Gautam, chefe do Departamento de Topografia do Governo do Nepal e principal autor do estudo, o acúmulo tem explicação fisiológica. Em altitudes elevadas, o corpo exige mais água e, consequentemente, precisa descartar mais dejetos.

Se você bebe mais água, precisa eliminá-la. Khim Lal Gautam, chefe do Departamento de Topografia do Governo do Nepal e principal autor do estudo (ao New York Times)













Reprodução Pexels/Priya Urina de alpinistas do Monte Everest acelera derretimento de geleira





O Acampamento Base até oferece banheiros de fossa, que recolhem os resíduos dos montanhistas e os transportam montanha abaixo, mas boa parte da urina ainda cai direto sobre o gelo. A prática também ameaça a água consumida pelas comunidades da região, gerando preocupações sobre a saúde pública local.

Imagem gerada por IA - iG Urina de alpinistas do Monte Everest contribui para o derretimento da geleira Khumbu





A urina de milhares de alpinistas, no entanto, não é a principal causa do derretimento da geleira Khumbu, já que os combustíveis fósseis usados no acampamento aceleram consideravelmente o degelo. A estrutura do local chega a incluir cafeterias, televisores, Wi-Fi, chuveiros quentes e barracas com piso aquecido.

Reprodução/Pexels Urina de alpinistas do Monte Everest acelera derretimento de geleira





Tal conforto aumentou o gasto energético do Monte Everest. Em 2023, cerca de 1.600 barracas consumiram 824 cilindros de gás de petróleo, 18.935 litros de querosene e 5.130 litros de gasolina para cozinhar, aquecer e gerar energia.

Imagem gerada por IA - iG Urina de alpinistas do Monte Everest contribui para o derretimento da geleira Khumbu





Para Sudeep Thakuri, cientista climático coautor do estudo, o combustível destinado ao aquecimento, à cozinha e à iluminação tem impacto bem maior que os fluidos corporais. Ademais, o levantamento sequer contabilizou outras fontes de calor, como helicópteros, excursionistas e animais de transporte, o que sugere impactos ainda maiores no degelo da geleira Khumbu.

Isso não é realmente surpreendente. A urina, em última análise, tem menos impacto do que todo o combustível utilizado para aquecimento, cozinha e iluminação. Sudeep Thakuri, cientista climático coautor do estudo (ao New York Times)





O derretimento da geleira Khumbu e suas consequências no Monte Everest

Ao cruzar dados de campo e imagens de satélite entre 1991 e 2023, os pesquisadores ainda constataram que o Acampamento Base aqueceu duas vezes mais rápido que a área coberta de neve, com as taxas de degelo dobrando desde 2009.

Reprodução Pexels/Lu Li Urina de alpinistas do Monte Everest acelera derretimento de geleira





As consequências do fenômeno são alarmantes a longo prazo. O derretimento frequente da geleira pode elevar o risco de avalanches, comprometer fontes de água potável e ameaçar a irrigação, a energia hidrelétrica e a economia do Nepal.



