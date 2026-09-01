Redação DW Drone com explosivos encontrado na pista de pouso em Leizpig tinha peças e tecnologia russa, afirmou governo alemão

A Alemanha acusou nesta terça-feira (01/09) a Rússia de estar por trás da tentativa de ataque com drone no aeroporto de Leipzig/Halle, no leste do país, ocorrida no início de agosto.

O anúncio foi feito pelos ministros do Interior, Alexander Dobrindt, e do Exterior, Johann Wadephul. Até então, o governo do chanceler federal Friedrich Merz evitara responsabilizar diretamente o Kremlin, embora classificasse o episódio como parte de uma "guerra híbrida" conduzida contra a Europa.

De acordo com Dobrindt, serviços de inteligência confirmaram que, na tentativa de ataque com um drone com explosivos, em 4 de agosto em Leizpig, foram identificados mecanismos, peças e expertise técnica empregados em outros ataques russos. Segundo as autoridades, no entanto, a execução do atentado é atribuída a "agentes de baixo escalão", o que, disse o ministro, se encaixa no padrão das "ações híbridas russas".

Informações dos serviços de inteligência também teriam confirmado que os envolvidos agiram a mando da Rússia. O ministro disse que, além do incidente em Leipzig, nos últimos meses a Alemanha vem observando o aumento de ameaças de caráter híbrido contra infraestrutura, fabricantes de armamentos e instituições que prestam ajuda à Ucrânia, "claramente" com as digitais do Kremlin. No caso do aeroporto em Leipzig/Halle, o drone com explosivos foi encontrado próximo a um avião Antonov da Ucrânia.

Dobrindt também afirmou esperar que ocorram novos ataques similares – inclusive com a disposição de causar danos maiores. "Tendo em vista as decisões tomadas hoje, posso antecipar, como reação, que essa área de segurança será ainda mais reforçada e que seu efetivo também será ampliado", complementou o ministro do Interior. "Não estamos em guerra. Mas somos alvo diário de uma guerra híbrida."

Alemanha fecha consulado-geral e Casa da Rússia em Berlim

O ministro do Exterior acrescentou, durante o anúncio, que as relações entre Alemanha e Rússia estão se deteriorando ainda mais devido ao ataque em Leipzig. Segundo ele, o país europeu vem tomando medidas contra Moscou e coordenando medidas preventivas com os parceiros na União Europeia e na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Wadephul anunciou ainda o fechamento da Casa da Rússia em Berlim – de acordo com informações do jornal Süddeutsche Zeitung, o equipamento cultural do Kremlin na capital alemã seria utilizado para proteger agentes do serviço secreto russo em solo germânico. Em troca, a Alemanha espera que o Kremlin retalie banindo o Instituto Goethe do país, já que o funcionamento de ambas as instituições é mantido por um acordo bilateral.

O governo alemão também afirmou que vai fechar o Consulado-Geral da Rússia em Bonn, no Oeste da Alemanha. Com isso, a Embaixada da Rússia em Berlim será a única representação diplomática remanescente de Moscou na Alemanha.

Além disso, disse o ministro do Exterior, outras pessoas serão incluídas nas listas de sanções da UE e o país reforçará os controles de entrada para cidadãos russos. O embaixador russo será convocado para uma reunião, informou Wadephul, que também declarou que a o patrulhamento da "frota fantasma" de navios russos será reforçada.

Em resposta, o governo de Vladimir Putin em Moscou afirmou, por meio da porta-voz do ministério do Exterior, Maria Zakharova, que vai reagir às "medidas antirussas" da Alemanha.

Três drones encontrados

Em 4 de agosto, um drone carregado de explosivos foi avistado e capturado no aeroporto de Leipzig/Halle próximo de uma aeronave ucraniana de carga Antonov An-124 Ruslan, estacionada no local e usada para o transporte de suprimentos militares. É o maior avião de carga do mundo em operação.

A polícia federal enviou especialistas em desativação de bombas para o aeroporto e planejou uma detonação controlada da massa que continha o detonador. Um robô de desarme de explosivos operado remotamente também foi acionado.

Segundo informações obtidas pela agência de notícias dpa, o aparelho foi inicialmente inutilizado por um funcionário do aeroporto com um chute. A revista Der Spiegel afirma que o artefato só não explodiu porque o detonador teria se desprendido anteriormente.

Investigadores também suspeitam que um segundo drone teria colidido com um avião de carga da DHL logo após o fechamento temporário do terminal aéreo, utilizado como um centro de logística militar e de carga pela Otan e pela Antonov Airlines da Ucrânia para o fornecimento de suprimentos militares. O incidente não provocou danos graves.

Posteriormente, investigadores alemães descobriram ainda um terceiro drone com explosivos. Esse aparelho só foi encontrado em 14 de agosto, dez dias após o primeiro incidente, a oeste do aeroporto, em um campo em Kabelskental, onde os investigadores também descobriram cerca de 50 gramas de uma substância que suspeitam ser o explosivo militar hexogênio.

O Ministério Público Federal, que assumiu a investigação da Procuradoria-Geral de Dresden, descreveu o incidente como um "ataque grave à infraestrutura de transportes e logística na Alemanha". O Departamento Federal de Investigações da Alemanha (BKA, na sigla em alemão) assumiu a investigação do caso.

Guerra híbrida

As relações entre Rússia e Ocidente se deterioraram profundamente com a invasão da Ucrânia em 2022.

Autoridades de inteligência europeias monitoram há anos episódios que descrevem como atos de sabotagem promovidos pela Rússia em território europeu com o objetivo de enfraquecer a unidade da Otan e reduzir o apoio dos países-membros à Ucrânia.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente alemã da Comissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu, defendeu que a Rússia seja claramente identificada como responsável pela tentativa de ataque.

"Acredito que precisamos chamar as coisas pelo nome e reconhecer que a Rússia está por trás disso", declarou. Segundo ela, o debate deveria abandonar a expressão "ataques híbridos", pois se trataria de "ataques reais".

Em 25 de agosto, Merz advertiu que os responsáveis por ataques híbridos contra a Alemanha "pagariam por isso", sem citar qualquer país.

*Com informações da DW

