Reprodução/ Governo do Brasil Plataforma Gov.br, que oferece mais de 13 mil serviços públicos

Usuários dos serviços ligados ao portal Gov.br relataram instabilidade na plataforma digital oficial do governo brasileiro, nesta terça-feira (18). Por meio do site e do aplicativo, os cidadãos podem acessar serviços públicos, agilizar processos e interagir com órgãos governamentais.

Na plataforma Downdetecto r, que monitora o status de sites, aplicativos, operadoras e serviços digitais em tempo real, há muitas reclamações de falhas e relatos que aumentaram ao longo da manhã e chegaram a cerca de 150 notificações. Entre elas, relatos de dificuldade para acessar o site, problemas no login, dificuldades no aplicativo e problemas para utilizar a assinatura digital.

"Não consigo fazer login desde ontem, estou precisando para ter acesso a minha carteira de trabalho digital. Governo despreocupado com sua população", reclama um usuário.

Nas redes sociais, as reclamações indicam dificuldades no login que estão sendo observadas desde a segunda-feira (17).

Esse app do https://t.co/zdyxuXfBwL é triste. Nunca abre, nunca funciona... — Raposa Cativante (@RaposaCativante) August 17, 2026







"Não consigo fazer login desde ontem (17/08), nem pelo site, nem pelo aplicativo. Também tentei acessar por redes diferentes, enfim, já fiz de tudo o que estava ao meu alcance, mas nada funciona. O pior é a falta de qualquer informação ou respaldo sobre o que está acontecendo. Não há sequer uma previsão de normalização ou uma comunicação clara explicando o problema e o que está sendo feito para solucioná-lo", posta outro usuário.

Esta é a rotina do https://t.co/TtVJLdMAXN - não pode ser assim! É um extraordinário instrumento democrático! A. pic.twitter.com/5I4auTePqx — Afonso Borges (@afonsoborges) August 18, 2026













O iG tentou contato com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela plataforma, questionando sobre a instabilidade, mas, até o momento, não obteve resposta.

Mais de 176 milhões de usuários

Segundo dados recente divulgados pelo MGI, atualmente, a plataforma possui mais de 176 milhões de usuários e disponibiliza mais de 13 mil serviços.





Somente o serviço de assinatura eletrônica do Gov.br alcançou no início de maio o marco histórico de mais de 500 milhões de assinaturas eletrônicas. A ferramenta permite que as pessoas assinem documentos em meio digital quando têm conta Prata ou Ouro na plataforma do governo do Brasil.

Ou seja, as instabilidades afetam não apenas os cidadãos que precisam acessar serviços básicos, como também envio de documentos e consultas a benefícios, mas também as empresas que dependem dos sistemas para realizar processos burocráticos.