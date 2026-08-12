Raphael Bezerra Sol forte e calor predominam mês de agosto em Goiás

Duas cidades goianas ultrapassaram a marca dos 41º C nesta semana e o calor deve continuar intenso em Goiás nesta quarta (12) e quinta-feira (13). Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que o município de Goiás, conhecido como Cidade de Goiás, registrou 41,4ºC, enquanto São Miguel do Araguaia chegou a 41,1ºC na segunda-feira (10). Foram as maiores temperaturas registradas no país naquele dia.



Segundo o Inmet, Cidade de Goiás foi o município mais quente do país, com máxima de 41,4°C registrada às 16h. São Miguel do Araguaia ficou na segunda posição, com 41,1°C. As duas foram, inclusive, as únicas cidades monitoradas pela rede de estações meteorológicas do instituto a superar os 41°C na segunda.

O calor também levou Goiânia a estabelecer um novo recorde para o mês de agosto. A capital chegou aos 38,3°C, maior temperatura registrada em agosto desde o início das medições na estação meteorológica convencional do Inmet. Além das temperaturas elevadas, a umidade relativa do ar caiu a 12% na Cidade de Goiás e a 13% em Goiânia, Goianésia e Paraúna.



Tendência é de manunteção do calor e tempo seco

A tendência é de manutenção do cenário de calor e tempo seco. Para esta quarta-feira, o Inmet prevê tempo predominantemente estável no Centro-Oeste. Em Goiás, não há indicação de chuva, e todo o estado está inserido em área sob aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar.

Na quinta-feira, as temperaturas máximas devem subir ainda mais. O modelo COSMO, utilizado pelo Inmet, indica temperaturas superiores a 38°C em áreas do Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, no oeste de Goiás e no norte de Mato Grosso do Sul. Pontualmente, os termômetros podem novamente alcançar os 40°C.

O prognóstico estadual do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) também aponta predomínio de sol em todas as regiões nesta quinta-feira, com rápida elevação das temperaturas durante o dia. As máximas podem chegar aos 40°C nas regiões Norte e Oeste, enquanto as demais regiões devem registrar até 37°C. A umidade mínima prevista é de apenas 12% em parte do estado.

Em Goiânia, a previsão do Cimehgo indica mínima de 18°C e máxima de 36°C, sem chuva, com a umidade relativa variando entre 70% e 12%. Porangatu pode atingir 39°C; Itumbiara, 37°C; Catalão, Jataí e Rio Verde, 36°C; e Anápolis, 33°C.



