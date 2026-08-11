Raphael Bezerra Horizonte da cidade de Goiânia

Dezessete municípios de Goiás estão sob alerta para ventos de até 60 km/h nesta terça-feira (11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é classificado como de perigo potencial para vendaval e está concentrado principalmente nas regiões norte e nordeste do estado.

O alerta prevê rajadas entre 4. Estão na área afetada

Calor pode chegar a 39°C

Apesar dos ventos fortes, o cenário não é de tempestades em Goiás. O Inmet prevê tempo predominantemente firme e seco no Centro-Oeste nesta terça-feira, enquanto o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) aponta que nenhum dos 246 municípios goianos apresenta risco potencial para tempestades.

O vento ocorre em meio a um cenário de forte calor e umidade baixa. Segundo o Cimehgo, haverá predomínio de sol em todas as regiões de Goiás nesta terça-feira, com rápida elevação das temperaturas ao longo do dia.

As maiores temperaturas são esperadas nas regiões Norte e Oeste, onde os termômetros podem chegar aos 39°C. Nas regiões Central, Sul, Sudoeste e Leste, as máximas podem alcançar 36°C.

Em Goiânia, a previsão é de mínima de 17°C e máxima de 35°C, com sol e variação de nebulosidade. A umidade relativa do ar deve variar entre 18% e 75%.

O Inmet também mantém quase todo o estado sob aviso de baixa umidade e aponta possibilidade de índices inferiores a 20% principalmente no oeste goiano. O instituto destaca que a região central do país permanece com poucas nuvens, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade.

Vento e tempo seco aumentam atenção para incêndios

A combinação de vento, calor e vegetação ressecada também aumenta a preocupação com incêndios. O boletim do Cimehgo coloca 216 dos 246 municípios de Goiás em condições meteorológicas críticas para ocorrência e propagação do fogo nesta terça-feira.

O chamado “Fator 30-30-30” considera a combinação de temperaturas iguais ou superiores a 30°C, umidade abaixo de 30% e vento moderado ou forte. Segundo o Cimehgo, essas condições não significam que um incêndio necessariamente ocorrerá, mas tornam o ambiente mais favorável à ignição e à rápida propagação das chamas.

O próprio Inmet chama atenção para o efeito da combinação entre baixa umidade, calor e vento forte sobre a ocorrência e a dispersão de queimadas.



