Dezessete municípios de Goiás estão sob alerta para ventos de até 60 km/h nesta terça-feira (11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é classificado como de perigo potencial para vendaval e está concentrado principalmente nas regiões norte e nordeste do estado.O alerta prevê rajadas entre 4 0 km/h e 60 km/h. Estão na área afetada Alto Paraíso de Goiás, Campos Belos, Cavalcante, Colinas do Sul, Divinópolis de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Minaçu, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Nova Roma, Porangatu, Posse, São Domingos, Teresina de Goiás e Trombas.Apesar dos ventos fortes, o cenário não é de tempestades em Goiás. O Inmet prevê tempo predominantemente firme e seco no Centro-Oeste nesta terça-feira, enquanto o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) aponta que nenhum dos 246 municípios goianos apresenta risco potencial para tempestades.
Calor pode chegar a 39°C
O vento ocorre em meio a um cenário de forte calor e umidade baixa. Segundo o Cimehgo, haverá predomínio de sol em todas as regiões de Goiás nesta terça-feira, com rápida elevação das temperaturas ao longo do dia.
As maiores temperaturas são esperadas nas regiões Norte e Oeste, onde os termômetros podem chegar aos 39°C. Nas regiões Central, Sul, Sudoeste e Leste, as máximas podem alcançar 36°C.
Em Goiânia, a previsão é de mínima de 17°C e máxima de 35°C, com sol e variação de nebulosidade. A umidade relativa do ar deve variar entre 18% e 75%.
O Inmet também mantém quase todo o estado sob aviso de baixa umidade e aponta possibilidade de índices inferiores a 20% principalmente no oeste goiano. O instituto destaca que a região central do país permanece com poucas nuvens, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade.
Vento e tempo seco aumentam atenção para incêndios
A combinação de vento, calor e vegetação ressecada também aumenta a preocupação com incêndios. O boletim do Cimehgo coloca 216 dos 246 municípios de Goiás em condições meteorológicas críticas para ocorrência e propagação do fogo nesta terça-feira.
O chamado “Fator 30-30-30” considera a combinação de temperaturas iguais ou superiores a 30°C, umidade abaixo de 30% e vento moderado ou forte. Segundo o Cimehgo, essas condições não significam que um incêndio necessariamente ocorrerá, mas tornam o ambiente mais favorável à ignição e à rápida propagação das chamas.
O próprio Inmet chama atenção para o efeito da combinação entre baixa umidade, calor e vento forte sobre a ocorrência e a dispersão de queimadas.