Foto: Reprodução/Redes Sociais Médico acredita que remoções não tenham relação com o tumor

Leandro de Souza, homem considerado o mais tatuado do Brasil, descobriu um tumor na bexiga na manhã de ontem (11), em São Paulo. Em uma avaliação prévia para sessão de remoção de tatuagens, o médico desconfiou da possibilidade e recomendou realização de exames.

Foto: Reprodução/Redes Sociais Tumor possui cerca de 6 por 5 centímetros de dimensão

Com isso, Leandro descobriu no mesmo dia o tumor na bexiga, que ocupa cerca de 1/3 do tamanho total do órgão. Ele explica que já convivia com medicamentos de, mas nunca tinha desconfiado do tumor.

Diante da situação, Leandro se pronunciou nas redes sociais pedindopara realização de mais exames e para consultar

Ainda não há confirmação se o tumor é maligno ou benigno. Nos próximos dias, Leandro deverá passar por acompanhamento. Durante o relato, ele comenta que o médico descartou qualquer relação com as remoções de tatuagens.









Tratamento anterior mascarou o problema

Segundo Leandro, ele já convivia com medicamentos para bexiga hiperativa há algum tempo. Sem elas, não conseguia ter uma vida saudável, com necessidade de urinar a todo momento, até mesmo à noite.

Contudo, ele relata que também apresentava hematúria (sangue pela urina), o que agora é explicado pelo tumor. Em ecografias e tomografias anteriores, o objeto de 6 por 5cm não tinha sido encontrado.









Ele tá muito grande, como vocês podem observar, (...) ocupa um terço da minha bexiga. Só foi me receitado remédios para bexiga hiperativa e para que a bexiga fosse relaxada, para ela poder encher por completo e esvaziar. Estava mascarando o problema Leandro de Souza, por meio do perfil pessoal

Leandro diz estar esperançoso para superar a doença e conta com a ajuda que o alcance do perfil pessoal, com 567 mil seguidores, para agilizar o início dos tratamentos e demais exames.

Recorde de tatuagens

Leandro é gaúcho e ficou conhecido como o “homem mais tatuado do Brasil” e confirmou a marca em um evento internacional de tatuagens realizado na cidade de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Na época, ele possuía cerca de 95% do corpo coberto por mais de 170 tatuagens.