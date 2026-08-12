Médico acredita que remoções não tenham relação com o tumor
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Médico acredita que remoções não tenham relação com o tumor

Leandro de Souza, homem considerado o mais tatuado do Brasil, descobriu um tumor na bexiga na manhã de ontem (11), em São Paulo. Em uma avaliação prévia para sessão de remoção de tatuagens, o médico desconfiou da possibilidade e recomendou realização de exames.

Com isso, Leandro descobriu no mesmo dia o tumor na bexiga, que ocupa cerca de 1/3 do tamanho total do órgão. Ele explica que já convivia com medicamentos de contenção urinária, mas nunca tinha desconfiado do tumor.

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Foto: Reprodução/Redes Sociais

Tumor possui cerca de 6 por 5 centímetros de dimensão

Diante da situação, Leandro se pronunciou nas redes sociais pedindo ajuda financeira para realização de mais exames e para consultar urologista.

Ainda não há confirmação se o tumor é maligno ou benigno. Nos próximos dias, Leandro deverá passar por acompanhamento oncológico e urológico. Durante o relato, ele comenta que o médico descartou qualquer relação com as remoções de tatuagens.



Tratamento anterior mascarou o problema

Segundo Leandro, ele já convivia com medicamentos para bexiga hiperativa há algum tempo. Sem elas, não conseguia ter uma vida saudável, com necessidade de urinar a todo momento, até mesmo à noite.

Contudo, ele relata que também apresentava hematúria (sangue pela urina), o que agora é explicado pelo tumor. Em ecografias e tomografias anteriores, o objeto de 6 por 5cm não tinha sido encontrado.



Ele tá muito grande, como vocês podem observar, (...) ocupa um terço da minha bexiga. Só foi me receitado remédios para bexiga hiperativa e para que a bexiga fosse relaxada, para ela poder encher por completo e esvaziar. Estava mascarando o problema Leandro de Souza, por meio do perfil pessoal

Leandro diz estar esperançoso para superar a doença e conta com a ajuda que o alcance do perfil pessoal, com 567 mil seguidores, para agilizar o início dos tratamentos e demais exames.

Recorde de tatuagens

Leandro é gaúcho e ficou conhecido como o “homem mais tatuado do Brasil” e confirmou a marca em um evento internacional de tatuagens realizado na cidade de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Na época, ele possuía cerca de 95% do corpo coberto por mais de 170 tatuagens.

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