Reprodução Em Goiânia, a previsão para sábado é de mínima de 16°C e máxima de 34°C





O fim de semana será marcado por calor, tempo seco e baixa umidade do ar em Goiás. A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica temperaturas de até 37°C no sábado (08), com a umidade relativa do ar podendo cair para a casa dos 20% durante a tarde. Não há previsão de chuva.

O cenário combina manhãs ainda amenas, principalmente no Centro-Sul, com rápida elevação das temperaturas ao longo do dia. Norte e Oeste devem registrar as maiores máximas, de até 37°C. Na região Central, os termômetros podem chegar aos 35°C, enquanto Sul, Sudoeste e Leste alcançam até 34°C.

Em, a previsão para sábado é de mínima de 16°C e máxima de 34°C, com predomínio de sol e umidade variando entre 20% e 75%. Porangatu pode atingir 37°C, enquanto Araguapaz, Aruanã e Bom Jardim de Goiás têm previsão de 36°C.

14 cidades têm condições críticas para incêndios

Para domingo (09), a tendência de tempo quente e seco permanece. Em Goiânia, a previsão indica máxima em torno dos 35°C e mínima de 18°C, além de alerta de baixa umidade durante o dia.

Além do calor, o Cimehgo chama atenção para o aumento do risco de incêndios. Quatorze municípios apresentam para sábado a combinação conhecida como “Fator 30-30-30”: temperatura acima de 30°C, umidade abaixo de 30% e presença de ventos capazes de favorecer a propagação das chamas.

A lista inclui Campos Belos, Chapadão do Céu, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Formoso, Guarani de Goiás, Jataí, Mambaí, Mineiros, Posse, São Domingos, Serranópolis, Sítio d'Abadia e Goiânia.

A combinação não significa que incêndios necessariamente ocorrerão, mas deixa a vegetação mais seca e favorece tanto o início quanto a rápida propagação do fogo.

Goiás chega a 57 dias sem chuva

A estiagem também já se prolonga por mais de 50 dias em grande parte do estado. Até esta sexta-feira (07), as regiões Norte e Oeste acumulavam 57 dias sem precipitação significativa. No Leste, são 56 dias; nas regiões Central e Sul, 54; e no Sudoeste, 44 dias.

O período prolongado sem chuva ajuda a explicar a queda da umidade e o aumento do risco de queimadas. O Cimehgo também aponta tendência de redução nos níveis de alguns rios. O Meia Ponte, na região de Goiânia, apresenta níveis abaixo da mediana em alguns pontos em razão do avanço da estiagem.



