Senado Federal/Divulgação Os nomes que não foram escolhidos nas convenções estão fora da disputa eleitoral



Hoje é o último dia para realização das convenções partidárias. Os partidos políticos e federações tem até esta quarta-feira (5) para oficializar os nomes dos que vão concorrer aos cargos eletivos no Poder Executivo e Legislativo na esfera federal e estadual, nas eleições de 2026. A Justiça Eleitoral abriu o prazo a 16 dias, em 20 de julho.

Segundo o tribunal, não há um horário limite estipulado para encerrar o prazo, somente o dia foi determinado do calendário eleitoral, tendo então até 23h59 de hoje para que os partidos concluam seus eventos e votações internas para a escolha dos candidatos. Quem não foi escolhido pelas legendas, está fora da disputa eleitoral.

Beatriz Failla/iG Caiado, Kassab e apoiadores, na frente do PSD, encerrando a convenção





Dados parciais

De acordo com dados parciais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 3.600 nomes foram registrados e todo país, até às 16h20 da tarde desta terça (4), é o que consta no painel oficial.

Deputados estaduais: 1.968

Deputados federais: 1.459

Deputados distritais (somente no DF): 48

Senadores (com os suplentes): 93 pedidos ( 31 titulares são titulares)

(com os suplentes): ( são titulares) Governadores e vices: 32 pedidos (16 chapas)

As convenções são verdadeiros marcos no período eleitoral, pois são nestas "reuniões" ou encontros que as legendas batem de fato o martelo de "quem" vai concorrer "a que". Nelas, os filiados de cada partido definem também as alianças políticas e escolhem se vão concorrer sozinhas ( chapas puras) ou se vão se aliar a outros partidos, formando as coligações.

PH Lopes/iG Lula e Alckmin, com no palco da convenção formam aliança mais uma vez para o pleito





Essa data não é determinada de forma aleatória. Ela é baseada na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) que determina um padrão fixo relativo a data de realização do primeiro turno, que ocorre sempre no primeiro domingo de agosto. Ou seja, o período das convenções é calculado de acordo com a data certa do pleito no ano eleitoral.





O que acontece após as convenções

Finalizando essa etapa, o cenário eleitoral é desenhado de fato. Os nomes aprovados pelos seus partidos, entram em nova fase burocrática do pleito e as legendas seguem rito rígido diante o TSE:

Envio da ata: o documento da convenção partidária, cujo há o registro oficial de tudo que foi aprovado, incluindo os nomes dos candidatos, deve ser enviada à Justiça Eleitoral. Registro da candidatura: as siglas têm até 15 de agosto para solicitar o registro oficial das candidaturas. Somente com esse pedido formal, o candidato pode ter o nome adicionado na urna eletrônica. Início da campanha eleitoral: começa em 16 de agosto, o período oficial para propaganda eleitoral. A partir desta data que os candidatos podem de forma direta pedir votos tanto nas ruas, quanto na internet. Também passa a ser permitido a distribuição de material eleitoral.

Luiz Roberto/TSE Corte do TSE em sessão plenária





O TSE realiza um verdadeiro pente fino. Os pedidos de registro são avaliados até o dia da votação, e cada nome é verificado dentro das exigências da lei. A Justiça Eleitoral observa se está ativa a filiação partidária, verificam se os dados do domicílio eleitoral na região escolhida para a disputa "batem" e se os indicados cumprem os critérios de enquadramento na Lei da Ficha Limpa.