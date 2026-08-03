Reprodução: Corpo de Bombeiros Motorista de 59 anos morreu após caminhão carregado com gado sair da pista e tombar na GO-050, na zona rural de Jataí

Um motorista de 59 anos morreu após o caminhão que conduzia sair da pista e tombar às margens da GO-050, na zona rural de Jataí, no sudoeste de Goiás. O acidente ocorreu na altura do km 28 da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, diversos animais também morreram no acidente.

O veículo, um Mercedes-Benz Atego 2429, transportava gado. Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens da cabine e parte dos animais morreu no local.

Equipes do 13º Batalhão Bombeiro Militar foram acionadas e realizaram a estabilização do caminhão antes de iniciar a retirada da vítima, com o uso de equipamentos hidráulicos de salvamento veicular.

Máquina foi usada para levantar caminhão

Devido à posição do veículo e à dificuldade para acessar a cabine, os bombeiros precisaram do apoio de uma máquina carregadeira disponibilizada por um produtor rural da região.

O equipamento foi utilizado para elevar parcialmente o caminhão e ampliar o espaço necessário para o desencarceramento do motorista.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e confirmou a morte da vítima.

Após a retirada, o corpo ficou sob responsabilidade da Polícia Técnico-Científica. A ocorrência também mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual.