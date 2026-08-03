Reprodução Mulher morre após ser atropelada e cair de viaduto em São Paulo

Um homem e uma mulher foram atropelados por um motorista embriagado na Zona Leste de São Paulo. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (3). A mulher morreu no local.

O acidente aconteceu no Viaduto Dona Matilde, no bairro Vila Matilde. Segundo as informações do Hora 1, o motorista perdeu o controle do carro, avançou pela calçada e atingiu o casal.

Com o impacto, a mulher, de 58 anos, foi arremessada de cima do viaduto e caiu de uma altura de cerca de 15 metros. Ela morreu no local.

O homem, de 56 anos, também foi atingido e foi encaminhado para o Hospital Municipal Tatuapé. Mais tarde, em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O motorista, um homem de 24 anos, foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Civil. Ele recusou a fazer o teste de bafômetro, mas um exame clínico feito no Instituto Médico Legal (IML)constatou que ele estava embriagado.

Ainda de acordo com as informações, a habilitação do homem estava vencida.

O motorista foi indiciado por homicídio doloso por dolo eventual, já que ele assumiu o risco de matar.

A SSP informou também que o suspeito dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas. O casal estava atravessando a rua quando foi atingido.

A Polícia Civil segue investigando o caso e o suspeito ainda deve passar por uma audiência de custódia na manhã desta segunda-feira.

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