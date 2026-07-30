Montagem Daniel Vilela, Marconi Perillo e Wilder Morais aparecem como os três primeiros colocados na disputa pelo governo de Goiás

O governador e pré-candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB) lidera com folga as intenções de voto pelo governo de Goiás em 2026, aponta levantamento da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). No cenário estimulado de primeiro turno, Vilela tem 37% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 21%, e por Wilder Morais (PL), com 11%.

Na sequência aparecem Luis Cesar Bueno (PT), com 3%, Cíntia Dias (PSOL), com 1%, e Luciana Amorim (UP), que não pontua. Os indecisos somam 20%, enquanto brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar chegam a 7%.



No voto espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Daniel Vilela também lidera, com 13%. Marconi Perillo aparece com 3%, Wilder Morais com 2%, outros nomes somam 1%, e 80% dos eleitores ainda se declaram indecisos.

Segundo turno

No segundo turno, Daniel Vilela venceria os dois principais adversários testados. Contra Marconi Perillo, o emedebista aparece com 52%, ante 28% do tucano. Nesse cenário, 12% estão indecisos e 8% declaram voto branco, nulo ou que não vão votar.

Contra Wilder Morais, a vantagem de Vilela é ainda maior. O governador tem 54%, enquanto o senador aparece com 16%. Os indecisos somam 18% e brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar chegam a 12%.





Extratificação por religião, renda e faixa etária

A pesquisa também mostra vantagem de Vilela em todos os recortes sociais apresentados no primeiro turno. Entre mulheres, ele tem 34%, contra 22% de Marconi e 9% de Wilder. Entre homens, o emedebista registra 38%, enquanto Marconi soma 20% e Wilder, 13%.

Por faixa etária, Daniel Vilela aparece com 35% entre eleitores de 16 a 34 anos, 37% entre os de 35 a 59 anos e 36% entre os com 60 anos ou mais. Marconi tem seu melhor desempenho entre os eleitores mais velhos e de meia idade, com 25% na faixa de 35 a 59 anos e 24% entre os que têm 60 anos ou mais. Wilder fica em 13% entre os mais jovens, 9% entre os eleitores de 35 a 59 anos e 11% entre os mais velhos.

O levantamento indica ainda que Vilela cresce conforme aumenta a escolaridade do eleitor. Ele tem 33% entre os que têm ensino fundamental, 35% entre os de ensino médio e 46% entre os de ensino superior. Marconi, por outro lado, registra 27% no ensino fundamental, 18% no ensino médio e 16% no ensino superior. Wilder varia de 9% a 14% nesses segmentos.

No recorte por renda domiciliar, Daniel Vilela tem 29% entre eleitores com renda de até dois salários mínimos, 37% entre os que recebem de dois a cinco salários mínimos e 39% entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos. Marconi marca 28%, 19% e 19%, respectivamente. Wilder soma 10%, 9% e 15%.

Entre os eleitores católicos, Vilela aparece com 40%, contra 22% de Marconi e 8% de Wilder. No eleitorado evangélico, o governador tem 36%, Marconi chega a 18% e Wilder registra 14%.

A pesquisa foi realizada pela Quaest, contratada pela Genial Investimentos, com 1.104 entrevistas presenciais com eleitores de Goiás entre os dias 24 e 28 de julho de 2026. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.