Nicolás Maduro, presidente da Venezuela
Instagram/Reprodução
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

O ex-presidente da Venezuela  Nicolás Maduro afirmou, neste domingo (2), que apoia "todo caminho de diálogo" para o país, a poucos dias da primeira reunião presencial entre o governo interino e a oposição, em Caracas.

Detido nos Estados Unidos sob acusações de narcotráfico, o ex-líder usou o Telegram para defender iniciativas de reconciliação nacional em meio a conversas que devem abordar garantias democráticas e o auxílio às vítimas de um recente terremoto.

Maduro defendeu a reconciliação do país por meio da negociação e declarou:



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