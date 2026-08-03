Instagram/Reprodução Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

O ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro afirmou, neste domingo (2), que apoia "todo caminho de diálogo" para o país, a poucos dias da primeira reunião presencial entre o governo interino e a oposição, em Caracas.

Detido nos Estados Unidos sob acusações de narcotráfico, o ex-líder usou o Telegram para defender iniciativas de reconciliação nacional em meio a conversas que devem abordar garantias democráticas e o auxílio às vítimas de um recente terremoto.

Maduro defendeu a reconciliação do país por meio da negociação e declarou:







