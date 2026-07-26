Reprodução/montagem Canva Itamaraty e o presidente da Argentina Javier Milei

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) convocou, neste domingo (26), o embaixador da Argentina no Brasil, Guillermo Daniel Raimondi, para prestar esclarecimentos após ataques proferidos pelo presidente argentino, Javier Milei, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

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Entenda a polêmica

As ofensas ocorreram no sábado (25), em São Paulo, durante a convenção do PL, que oficializou a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Na ocasião, o líder argentino chamou Lula de "presidiário" e o magistrado de "lixo careca".

O que diz o Itamaraty

Segundo a agência Reuters, o Itamaraty confirmou por meio de interlocutores, sem emitir nota oficial, que a convocação do diplomata visa cobrar esclarecimentos da Argentina.

Internamente, a diplomacia brasileira avalia que os ataques de Milei ultrapassaram os limites políticos e afrontaram diretamente o presidente Lula e as instituições do país.



