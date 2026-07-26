Redação DW Tensões envolvendo o Irã se estendem por diferentes frentes no Oriente Médio

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Os conflitos envolvendo o Irã ganharam novos contornos no fim de semana, apesar da interrupção temporária dos ataques dos Estados Unidos. Os houthis, grupo iemenita aliado de Teerã, atacaram instalações petrolíferas da Arábia Saudita no Mar Vermelho, enquanto o governo iraniano acusou a Ucrânia de atingir uma embarcação comercial iraniana no mar Cáspio.

As Forças Armadas dos EUA informaram no sábado (25/7) que o bloqueio naval contra o Irã continua em vigor. Contudo, não explicaram por que interromperam uma sequência de 13 noites de bombardeios crescentes.

Também não houve relatos de novas ofensivas iranianas contra países vizinhos durante o fim de semana, após uma série de ataques diários em resposta às ações militares americanas.

Trump suspende ataques

O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, afirmou à Fox News que o presidente americano Donald Trump decidiu suspender os ataques para abrir espaço à diplomacia. "Ele está dando uma oportunidade às negociações", disse. O republicano havia reiterado que uma possível invasão à Montanha Pickaxe, no Irã, era uma questão de tempo.

Segundo o New York Times, assessores de Trump estão preocupados com uma possível ampliação do conflito, a redução dos estoques de armamentos, o risco de afastar aliados árabes do Golfo e os impactos sobre o fornecimento de energia e a economia global.

A CNN informou, pro exemplo, que o vice-presidente JD Vance e o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, alertaram Trump sobre a situação dos estoques de munição dos EUA.

Um alto funcionário iraniano disse à Reuters que Teerã também suspendeu suas operações após a pausa americana e manterá essa postura enquanto os EUA não retomarem os bombardeios. Segundo ele, a estratégia iraniana continua sendo a de responder a cada ataque com uma ação equivalente.

Irã acusa Ucrânia de atacar navio comercial

Apesar da daminuição da tensão no Golfo nos últimos dois dias, uma nova disputa se abriu no Mar Cáspio. O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou a Ucrânia de atacar um navio comercial iraniano no mar Cáspio neste final de semana. Segundo Teerã, um marinheiro morreu e outro ficou ferido.

A pasta convocou o encarregado de negócios da Ucrânia em Teerã para protestar contra o que classificou como um ataque "hostil e criminoso", informou a agência estatal IRNA.

A acusação ocorreu no mesmo momento em que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que seu país identificou o compartilhamento de informações de satélite da Rússia com o Irã para auxiliar os ataques iranianos na região.

No sábado, Zelenski confirmou que as forças ucranianas atacaram um navio iraniano que, segundo ele, transportava carga militar entre à Rússia pelo mar Cáspio.

Neste domingo, o chanceler do Irã, Abbas Araqchi, disse que o ataque ucraniano "não pode ficar sem resposta". A afirmação foi feita após conversas com a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, segundo publicação do ministro na rede X.

Houthis ampliam pressão sobre a Arábia Saudita

Já confrontos entre os houthis e a Arábia Saudita indicam que a guerra pode afetar outra rota marítima estratégica e reacender a guerra civil no Iêmen.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, afirmou que o grupo atingiu instalações da estatal saudita Aramco nas cidades de Jizan e Yanbu.

Vídeos mostram uma grande coluna de fumaça na direção da refinaria da Aramco em Jizan, próxima à fronteira com o Iêmen. A unidade tem capacidade para processar até 400 mil barris de petróleo por dia.

Duas fontes do mercado asiático disseram ter sido informadas sobre possíveis danos a instalações de armazenamento de combustível e petróleo na cidade. A Aramco não respondeu aos pedidos de comentário.

Em Yanbu, dois mísseis disparados contra instalações petrolíferas foram interceptados. Principal porto exportador de petróleo saudita no Mar Vermelho, a cidade ganhou importância estratégica após o bloqueio iraniano ao estreito de Ormuz.

Coalizão liderada pela Arábia Saudita ataca posições houthis

No Iêmen, autoridades informaram que forças aéreas ligadas ao governo reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita bombardearam posições houthis nas províncias de Marib e Al-Jawf.

Segundo essas autoridades, os dois lados do conflito iemenita estão mobilizando tropas ao longo das linhas de frente.

A Arábia Saudita lidera uma coalizão árabe que combate os houthis desde que o grupo, aliado do Irã, assumiu o controle da capital iemenita, Sanaa.

O conflito, marcado por combates prolongados e uma grave crise humanitária, deixou centenas de milhares de mortos e estava praticamente congelado desde o cessar-fogo firmado em 2022.

A trégua, porém, entrou em colapso neste mês, depois que os houthis passaram a se alinhar mais diretamente à guerra travada por seus aliados.

Na última semana, o grupo anunciou um bloqueio naval contra a Arábia Saudita. O líder houthi Abdul Malik al-Houthi afirmou que todas as instalações petrolíferas sauditas podem se tornar alvos.

gq (Reuters, OTS)

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Autor: Redação DW