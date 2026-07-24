Reprodução/ Senado e PR O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT)

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 48% das intenções de voto no 2º turno das eleições 2026, na disputa para a Presidência da República, contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Os indecisos pontuam 1%.

O levantamento, que mostra um cenário de estabilidade na disputa, foi divulgado pelo site do jornal Folha de S.Paulo. No cenário de 1º turno, Lula lidera com 40%, e Flávio tem 32%.

Lula x Flávio Bolsonaro no 2º turno

Lula: 48% (eram 47% em 20 junho)

Flávio Bolsonaro: 43% (eram 43%)

Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 8%)

Não sabem: 1% (era 1%)



Confira os demais cenários para o 2º turno testados pela Datafolha

Lula x Ronaldo Caiado (PSD)

Lula: 47% (eram 47% em 20 junho)

Ronaldo Caiado: 40% (eram 41%)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 10%)

Não sabem: 2% (eram 2%)



Lula x Romeu Zema (Novo)

Lula: 48% (eram 48% em 20 de junho)

Romeu Zema: 40% (eram 39%)

Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 11%)

Não sabem: 2% (eram 2%)

Gerado por IA Cenário da pesquisa Datafolha: estabilidade





Datafolha e o cenário de 1º turno



Lula lidera no 1º turno, com 40%; Flávio Bolsonaro tem 32%, Ronaldo Caiado, 4%, e Romeu Zema aparece empatado com Renan Santos, ambos com 3%. Mais uma vez, os números mostram estabilidade.

Lula (PT): 40% (eram 41% em 20 de junho)

Flávio Bolsonaro (PL): 32% (eram 31%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 3%)

Romeu Zema (Novo): 3% (eram 2%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)

Augusto Cury (Avante): 2% (eram 2%)

Samara Martins (UP): 1% (eram 2%)

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1% (era 1%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 1%)

Hertz Dias (PSTU): Não pontuou

Edmilson Costa (PCB): Não pontuou

Leonardo Avalanche (PRTB): Não pontuou

Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 7%)

Não sabem: 3% (eram 4%)

Rejeição

Os números são os mesmos da pesquisa anterior, divulgada em 20 de junho.

Flávio Bolsonaro (PL): 48% (eram 48% em 20 de junho)

Lula (PT): 46% (eram 46%)



Romeu Zema (Novo): 13% (eram 17%)



Cabo Daciolo (Mobiliza): 12% (eram 14%)



Ronaldo Caiado (PSD): 12% (eram 14%)



Renan Santos (Missão): 12% (eram 12%)



Rui Costa Pimenta (PCO): 11% (eram 12%)



Samara Martins (UP): 9% (eram 10%)



Edmilson Costa (PCB): 8% (eram 8%)



Leonardo Avalanche (PRTB): 8% (não estava na pesquisa anterior)



Augusto Cury (Avante): 7% (eram 9%)



Hertz Dias (PSTU): 7% (eram 7%)



Rejeita todos/não vota em nenhum: 2% (era 1%)



Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1% (eram 2%)



Não sabem: 3% (eram 3%)





Metodologia

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados entre os dias 22 e 24 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com o nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-01166/2026.