Reprodução Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, em vídeos postados nas redes sociais

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (23) pedindo desculpas a Michelle Bolsonaro por "momentos que causaram desconforto".

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e chamou a ex-primeira-dama para “caminharem juntos na missão de defender o Brasil”. Michelle Bolsonaro curtiu o vídeo do enteado.

Assista:

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (23) pedindo desculpa a Michelle Bolsonaro por "momentos que causaram desconforto". O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também fez críticas ao governo pic.twitter.com/nkCOJFCC5Z — iG (@iG) July 23, 2026





O pré-candidato começa dizendo que o nosso Brasil não suporta mais 4 anos de PT e, após as críticas ao governo Lula, se dirige à esposa de seu pai destacando seu trabalho à frente do PL Mulher que, segundo ele, inspirou milhares de mulheres a ingressarem na vida pública.

E mencionou a situação de Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar depois de ser condenado no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

A covardia que fizeram com o meu pai, ela tem a responsabilidade de cuidar dele no dia a dia. Todo mundo sabe que hoje, até nós, os filhos, a gente está proibido de ver o próprio pai, o que aumenta ainda mais a importância dela e ela precisa ser reconhecida e respeitada também por isso. O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Flávio Bolsonaro





Flávio seguiu chamando Michelle para “caminhar juntos na missão de defender o Brasil e honrar o maior líder, que, segundo sua fala, é Jair Messias Bolsonaro”.

Pouco tempo depois, também utilizando as redes sociais, a ex-primeira-dama disse que aceita as desculpas do enteado e sugeriu que os dois conversem para "ajustar os detalhes" da reconciliação.

Desentendimento exposto nas redes

O vídeo de Flávio Bolsonaro nesta quinta repercute o desentendimento do pré-candidato com a esposa de seu pai, que acabou exposto nas redes sociais com um vídeo publicado por Michelle Bolsonaro, na noite de 24 de junho, no qual ela afirma que foi humilhada pelo enteado.

No vídeo, Michelle descreve um telefone em que Flávio teria sido desrespeitoso, dizendo que ela não entendia nada de política.

O enteado negou a intenção de ser desrespeitoso, citou a esposa e as duas filhas que, segundo ele, nunca havia humilhado ou desrespeitado.

Véspera de convenção

O vídeo de Flávio Bolsonaro pedindo desculpas e apoio de Michelle na campanha eleitoral foi postado a dois dias da convenção nacional partidária do PL, marcada para este sábado (25) em São Paulo. Apesar da data, o candidato ao Planalto pelo PL ainda não anunciou quem será seu vice.





Nesta semana, Flávio Bolsonaro voltou à pauta em pelo menos dois episódios polêmicos.

Na terça-feira (21) ele atacou as urnas eletrônicas em reunião com um grupo de diplomatas, com acusações já desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Um dia depois, voltou a ser destaque com a notícia apontando que o escritório de advocacia do senador emitiu notas fiscais, que somam R$ 1,5 milhão, para uma empresa ligada ao Banco Master. Em uma publicação nas redes sociais, o senador afirma que não quis prestar serviços advocatícios para a empresa.