Reprodução/Casa Branca Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra a União Europeia após a multa de 890 milhões de euros (cerca de R$ 5,7 bilhões) aplicada ao Google . Em publicação na rede Truth Social nesta sexta-feira (24), o republicano acusou o bloco europeu de “roubar” empresas americanas e afirmou que pretende responder com uma investigação comercial e novas tarifas.

Segundo Trump, a União Europeia tem direcionado sanções de forma desproporcional contra gigantes da tecnologia dos Estados Unidos. Na publicação, ele cita multas aplicadas anteriormente contra Apple, Meta, Amazon e Google e afirma que os EUA“não são um cofrinho da Europa”.

“O bloco pagará um preço muito alto por essa conduta ilegal e altamente antiética”, escreveu o presidente.

O anúncio aumenta a tensão comercial entre Washington e Bruxelas, capital da Bélgica, em um momento em que as disputas envolvendo a regulação das grandes empresas de tecnologia ganham peso nas relações entre os dois lados do Atlântico.

O que motivou a nova multa contra o Google

A sanção anunciada pela Comissão Europeia não está relacionada apenas ao funcionamento do buscador, mas ao descumprimento da Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA), conjunto de regras criado para limitar práticas consideradas anticompetitivas das grandes plataformas digitais.

Segundo a Comissão Europeia, o Google favoreceu seus próprios serviços nos resultados de pesquisa, como compras, hotéis, transporte e esportes, em detrimento de concorrentes.

Além disso, a empresa teria imposto restrições a desenvolvedores de aplicativos no Google Play, dificultando que eles direcionassem consumidores para formas alternativas e, muitas vezes, mais baratas de compra fora da loja oficial.

A multa foi dividida em duas partes:

460 milhões de euros por favorecer serviços próprios nas buscas;

430 milhões de euros por impor restrições a desenvolvedores no Google Play.

Além da penalidade financeira, a Comissão determinou que a empresa altere essas práticas para cumprir as regras do bloco europeu.

Em nota, o Google afirmou que recorrerá da decisão da Comissão Europeia. A empresa disse que as exigências impostas pelo bloco podem prejudicar empresas e consumidores europeus, dificultar a inovação, enfraquecer a segurança e reduzir a qualidade de seus serviços.

Investigação pode abrir caminho para tarifas

Na publicação, Trump afirmou que o governo abrirá imediatamente uma investigação com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

Esse mecanismo permite que os Estados Unidos investiguem práticas comerciais consideradas injustas por outros países ou blocos econômicos e, caso encontrem irregularidades, adotem medidas de retaliação, como a imposição de tarifas sobre produtos importados.

O presidente também afirmou esperar que as multas impostas às empresas americanas sejam revertidas e indicou que novas tarifas contra produtos europeus poderão ser anunciadas “o mais rapidamente possível”.

Até o momento, a Comissão Europeia não anunciou qualquer mudança de posição após as declarações de Donald Trump. A investigação com base na Seção 301, caso seja formalmente aberta pelo governo americano, poderá embasar futuras medidas comerciais dos Estados Unidos, incluindo a imposição de novas tarifas sobre produtos importados da União Europeia.





Íntegra da publicação de Trump

"A União Europeia aprontou de novo e, como de costume, está atacando diretamente GRANDES empresas americanas! Depois de multar a Apple, sem motivo algum, em 15 bilhões de dólares, a Meta em 3 bilhões de dólares, a Amazon em 2,5 bilhões de dólares e muitas outras, acabamos de ser informados de que o Google, um grupo verdadeiramente avançado e extraordinário, foi multado em mais 1 bilhão de dólares, sem qualquer explicação. Com isso, o total de multas aplicadas ao Google já ultrapassa 18 bilhões de dólares!

Essa prática ilegal e altamente discriminatória começou nesses níveis elevados durante o primeiro ano do governo do Sonolento Joe Biden, mas não vai continuar durante o governo Trump.

Os Estados Unidos da América não são um “COFRINHO” da Europa, e não vamos permitir que sejam tratados como tal!

Que esta VERDADE sirva para informar que iniciaremos imediatamente uma investigação com base na Seção 301 sobre a prática de “ROUBAR” empresas americanas e, consequentemente, os contribuintes americanos.

A União Europeia pagará um preço muito alto por essa conduta ilegal e extremamente antiética, sobre a qual eu os alertei repetidamente.

As penalidades serão totalmente revertidas e esperamos impor uma TARIFA substancial contra eles o mais rapidamente possível.

Aguardem!"