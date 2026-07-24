Reprodução: Commons - 10/05/2022 Governador Ronaldo Caiado - Goiás

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usam a crise comercial entre Brasil e Estados Unidos para impulsionar as próprias campanhas eleitorais.,

“Na verdade, tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro têm um objetivo só: eles trabalham para a campanha eleitoral. Eles não trabalham para o Brasil”, declarou Caiado nesta quinta-feira (23), após um encontro com mais de 50 prefeitos na sede do PSD, em Goiânia.

Caiado deixou o governo de Goiás em março para disputar a Presidência. O Executivo estadual passou a ser comandado por Daniel Vilela (MDB).

A crítica foi feita quando o pré-candidato foi questionado sobre o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. As tarifas de 25% sobre parte das exportações do país começaram a valer na quarta-feira (22).

Caiado também criticou uma declaração de Lula, que afirmou que “há males que vêm para o bem” ao anunciar medidas de auxílio às empresas atingidas pelas tarifas. O governo federal apresentou uma linha de crédito de R$ 18,5 bilhões para os setores afetados.

Para o ex-governador, a declaração demonstraria que o presidente pretende obter vantagem eleitoral com o conflito comercial.

“Esse é o mal que ele quis dizer o quê? Para a eleição dele, para o pessoal dele?”, questionou Caiado.





Crítica a Flávio Bolsonaro



Caiado também criticou Flávio Bolsonaro por abordar o sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com 42 embaixadores. Para o pré-candidato do PSD, o encontro deveria ter sido utilizado para discutir a ampliação do mercado externo para os produtos brasileiros.

“Um candidato a presidente que se reúne com 42 embaixadores deveria se preocupar em buscar alternativas de mercado para o Brasil”, afirmou.

Segundo Caiado, um presidenciável deveria utilizar a interlocução diplomática para negociar a abertura de mercados e reduzir os impactos das restrições comerciais.

“Essa é a minha conversa com todos os embaixadores com quem já estive reunido. Esse é o objetivo”, declarou.