Mais de 40 toneladas de resíduos já foram retiradas da casa de um homem com transtorno de acumulação em Teresina, capital do Piauí. Ao longo de anos, o imóvel ficou completamente tomado por objetos e lixo, com materiais empilhados até o telhado, o que levou a prefeitura a interditar o local e iniciar uma operação de limpeza de grandes proporções. As informações foram divulgadas pelo Bom Dia Piauí, da TV Clube.
Além da retirada dos resíduos, o caso passou a ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar do Sistema Único de Saúde (SUS) . O morador aceitou receber atendimento em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), enquanto permanece temporariamente na casa de um familiar até que o imóvel seja liberado.
A limpeza começou em 8 de julho e mobiliza mais de 20 trabalhadores. A expectativa inicial era concluir o serviço em apenas três dias, mas a grande quantidade de materiais acumulados e a complexidade da operação fizeram com que os trabalhos se estendessem por quase duas semanas.
Segundo a prefeitura, ainda não há uma data exata para o encerramento da força-tarefa, embora a previsão seja finalizar os serviços ao longo desta semana.
Imóvel acumulava resíduos havia anos
Segundo a prefeitura de Teresina, a maior parte do material encontrado era composta por resíduos recicláveis. No entanto, devido ao longo período de armazenamento e às condições inadequadas de conservação, muitos itens perderam a possibilidade de reaproveitamento e estão sendo destinados a um aterro sanitário.
Além da retirada do lixo, a operação conta com o apoio da Vigilância Sanitária e de engenheiros, que avaliam se o acúmulo de resíduos comprometeu a estrutura da casa. Imóveis vizinhos também deverão passar por inspeções para verificar possíveis impactos.
Durante a limpeza, o próprio morador tem colaborado com as equipes responsáveis pela retirada dos materiais. Ainda não há uma data exata para o fim da operação, mas a expectativa é de que a limpeza seja concluída ao longo desta semana.
Morador passa por processo de ressocialização
Enquanto a limpeza e as avaliações técnicas são concluídas, o homem permanece hospedado na casa de um familiar com o acompanhamento da assistência social do município.
Segundo a prefeitura, ele iniciou atendimento no CAPS e em uma UBS como parte de um plano de acompanhamento voltado à recuperação da saúde e à reintegração social.
Ainda de acordo com a administração municipal, o morador recebeu uma proposta de emprego durante esse processo e deverá contar com acompanhamento psicológico nos primeiros meses da nova atividade profissional.
Transtorno de acumulação
O transtorno de acumulação é uma condição de saúde mental caracterizada pela dificuldade persistente em descartar objetos, mesmo quando eles têm pouco ou nenhum valor.
Com o passar do tempo, o comportamento pode levar ao acúmulo excessivo de materiais, comprometendo o uso dos cômodos da residência e aumentando os riscos à saúde, à segurança e à estrutura dos imóveis.
A condição é reconhecida pela medicina e pode provocar impactos significativos na vida do paciente, afetando as relações familiares, a convivência social e a qualidade de vida. Em muitos casos, o transtorno está associado à ansiedade, depressão, ao sofrimento emocional e à dificuldade de tomar decisões sobre o descarte de objetos.
O tratamento costuma envolver acompanhamento psicológico e psiquiátrico, além de poder incluir terapia, medicamentos e o suporte de equipes multidisciplinares, como assistentes sociais e profissionais da atenção básica. O objetivo é tratar a causa do comportamento e reduzir as chances de que o acúmulo volte a ocorrer após a limpeza do imóvel.