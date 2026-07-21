Reprodução/TV Clube Lixo até o telhado em Teresina, Piauí

Mais de 40 toneladas de resíduos já foram retiradas da casa de um homem com transtorno de acumulação em Teresina, capital do Piauí. Ao longo de anos, o imóvel ficou completamente tomado por objetos e lixo, com materiais empilhados até o telhado, o que levou a prefeitura a interditar o local e iniciar uma operação de limpeza de grandes proporções. As informações foram divulgadas pelo Bom Dia Piauí, da TV Clube.

Além da retirada dos resíduos, o caso passou a ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar do Sistema Único de Saúde (SUS) . O morador aceitou receber atendimento em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), enquanto permanece temporariamente na casa de um familiar até que o imóvel seja liberado.

A limpeza começou em 8 de julho e mobiliza mais de 20 trabalhadores. A expectativa inicial era concluir o serviço em apenas três dias, mas a grande quantidade de materiais acumulados e a complexidade da operação fizeram com que os trabalhos se estendessem por quase duas semanas.

Segundo a prefeitura, ainda não há uma data exata para o encerramento da força-tarefa, embora a previsão seja finalizar os serviços ao longo desta semana.

Imóvel acumulava resíduos havia anos

Segundo a prefeitura de Teresina, a maior parte do material encontrado era composta por resíduos recicláveis. No entanto, devido ao longo período de armazenamento e às condições inadequadas de conservação, muitos itens perderam a possibilidade de reaproveitamento e estão sendo destinados a um aterro sanitário.

Além da retirada do lixo, a operação conta com o apoio da Vigilância Sanitária e de engenheiros, que avaliam se o acúmulo de resíduos comprometeu a estrutura da casa. Imóveis vizinhos também deverão passar por inspeções para verificar possíveis impactos.

Durante a limpeza, o próprio morador tem colaborado com as equipes responsáveis pela retirada dos materiais. Ainda não há uma data exata para o fim da operação, mas a expectativa é de que a limpeza seja concluída ao longo desta semana.

Reprodução / Redes Sociais Casa em Piauí tinha mais de 40 toneladas de resíduos





Morador passa por processo de ressocialização

Enquanto a limpeza e as avaliações técnicas são concluídas, o homem permanece hospedado na casa de um familiar com o acompanhamento da assistência social do município.

Segundo a prefeitura, ele iniciou atendimento no CAPS e em uma UBS como parte de um plano de acompanhamento voltado à recuperação da saúde e à reintegração social.

Ainda de acordo com a administração municipal, o morador recebeu uma proposta de emprego durante esse processo e deverá contar com acompanhamento psicológico nos primeiros meses da nova atividade profissional.

Transtorno de acumulação

O transtorno de acumulação é uma condição de saúde mental caracterizada pela dificuldade persistente em descartar objetos, mesmo quando eles têm pouco ou nenhum valor.

Com o passar do tempo, o comportamento pode levar ao acúmulo excessivo de materiais, comprometendo o uso dos cômodos da residência e aumentando os riscos à saúde, à segurança e à estrutura dos imóveis.

A condição é reconhecida pela medicina e pode provocar impactos significativos na vida do paciente, afetando as relações familiares, a convivência social e a qualidade de vida. Em muitos casos, o transtorno está associado à ansiedade, depressão, ao sofrimento emocional e à dificuldade de tomar decisões sobre o descarte de objetos.





O tratamento costuma envolver acompanhamento psicológico e psiquiátrico, além de poder incluir terapia, medicamentos e o suporte de equipes multidisciplinares, como assistentes sociais e profissionais da atenção básica. O objetivo é tratar a causa do comportamento e reduzir as chances de que o acúmulo volte a ocorrer após a limpeza do imóvel.