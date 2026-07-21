Foto: Divulgação/Polícia Civil Homem de 67 anos foi preso enquanto trabalhava vestido de Papai Noel em shopping da cidade

Um homem de 67 anos foi condenado pela Justiça a 16 anos de prisão por abuso sexual de uma criança. O homem foi preso em um shopping, enquanto trabalhava como Papai Noel, na cidade de Lages (SC), em novembro de 2025.

Os crimes aconteceram em outros momentos ao longo de 2025. De acordo com o processo, o homem estuprou a vítima mais de uma vez e a obrigou a assistir material com conteúdo pornográfico.

A prisão preventiva aconteceu no dia 27 de novembro, após a denúncia do Ministério Público (MPSC). A identidade não foi divulgada.

A sentença definiu 16 anos, oito meses e 20 dias de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. No mesmo julgamento, outro homem, parente da vítima, foi condenado a prisão.

Com pena maior, deo parente também abusou da vítima por mais de uma vez, desde 2024, segundo as investigações. O juiz negou o direito de recorrer em liberdade a ambos os investigados.

O processo tramita em segredo de Justiça e nenhum nome ou idade foi divulgado.