Agência SP/Divulgação Obra da Linha 17-Ouro entra em fase final





As obras da Linha 17-Ouro, que vai conectar o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi, estão em fase final. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em março, e assim a linha já pode começar a operar. Os avanços das obras foram divulgadas pelo Estado nesta terça-feira (20).

De acordo com o Governo de São Paulo, as obras estão com 95% de conclusão. Os trabalhos agora são concentrados para instalação de placas de comunicação visual e sinalização, de equipamentos de acessibilidade e controle de acesso, além de acabamentos.

Ainda segundo o Estado, as estações que fazem parte da linha como Morumbi, Vereador José Diniz, Aeroporto de Congonhas e Campo Belo estão com 99%, 99%, 97% e 98% de avanço das obras, respectivamente.

A obra será inaugurada após mais de 10 anos de atraso, ela estava prevista para a Copa do Mundo de 2014. No último dia 11 de janeiro, foi deita a primeira viagem de metrô na linha .

Linha 17-Ouro

A Linha 17-Ouro terá 6,7 km de extensão e vai contar com oito estações, um pátio de manutenção e 14 trens. A previsão é de que 100 mil pessoas passem por dia pela nova linha.

As estações que fazem parte da linha são: Aeroporto Congonhas, Washington Luiz, Brookilin Paulista, Ver. José Diniz, Campo Belo, V. Cordeiro, Crucri Zaidan e Morumbi.

O caminho será responsável por conectar o aeroporto de Congonhas, por meio de um túnel de ligação direta sob a avenida Washington Luís, às linhas 9-Esmeralda e 5-Lilás. O trajeto também vai facilitar o acesso a regiões como Pinheiros, Santo Amaro, Moema, Osasco, além da avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini.

Oito dos 14 trens da linha já chegaram ao Pátio Água Espraiada. Os trabalhos para disponibilização, instalação e comissionamento, que são os testes e obtenção dos certificados de segurança dos veículos, também estão em fase final.







