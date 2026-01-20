Reprodução/redes sociais Thais Mendes da Silva, de 24 anos

O corpo de Thais Mendes da Silva, de 24 anos, que estava desaparecida desde o dia 13 de janeiro, foi encontrado na última segunda-feira (19), no município de Curvelo, em Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), enviadas ao Portal iG, o ex-marido, identificado como Carlos Daniel Moreira Campos, também de 24 anos, foi preso.

O que aconteceu

Thais Mendes da Silva foi vista pela última vez no dia 13 de janeiro, ao deixar o trabalho na companhia de Carlos Daniel. Durante as diligências, um mandado foi expedido contra o ex-marido.

Ao ser preso, Carlos chegou a confessar o crime e teria apontado a localização do corpo de Thais, que foi deixado em uma área de mata rasteira próxima a Curvelo (MG).

