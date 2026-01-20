Reprodução | X Acidente deixou uma pessoa morta e dezenas de feridos

Um trem descarrilou em Gelida, perto de Barcelona, ​​na terça-feira (20), deixou uma pessoa morta e ao menos 37 feridos, de acordo com a imprensa local catalunha.



É a segunda vez, em menos de 48h, que um acidente de trem acontece no país e causa tragédia. No domingo (18), dois trens de alta velocidade colidiram perto de Adamuz, na província de Córdoba, no sul do país, matando 41 pessoas.

Dessa vez, o acidente foi causado pela queda de um muro de contenção sobre os trilhos após fortes chuvas, segundo a Defesa Civil da Catalunha.



O trem suburbano da linha R4 — utilizada por milhares de passageiros diariamente — fazia o trajeto entre os municípios de Gelida e Sant Sadurní d’Anoia, no nordeste do país.







O acidente teria acontecido por volta das 22h(horário local). Equipes de atendimento emergencial receberam ao menos 28 chamadas relacionadas ao acidente.

Cerca de 20 ambulâncias do Serviço de Emergência Médica (SEM) e 38 unidades do Corpo de Bombeiros da Catalunha foram enviadas ao local.

O Corpo de Bombeiros da Catalunha informou que estabeleceu uma zona de segurança e procedeu ao reforço do muro de contenção e do trem para estabilizar a situação. Os feridos foram retirados da chamada "zona quente" para que pudessem ser atendidos pelos serviços de emergência locais. As autoridades disseram que foi necessário resgatar uma pessoa que permaneceu presa dentro do trem.