O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou nas últimas horas em sua rede social Truth Social capturas de tela de mensagens privadas enviadas pelo presidente Emmanuel Macron, da França, no que marca mais um capítulo da crescente tensão diplomática internacional. As informações são do The News.

Nas mensagens compartilhadas por Trump, Macron afirma que não entende as ações do presidente americano em relação à Groenlândia, território estratégico do Reino da Dinamarca que tem sido alvo de pressões dos EUA.

O que disse Emmanuel Macron

O francês afirma estar “totalmente alinhado” com Trump em outras questões como Síria e Irã, mas diz explicitamente: “Não entendo o que você está fazendo na Groenlândia”.

Além de questionar os planos do presidente dos Estados Unidos em relação ao território ártico, Macron propôs organizar uma reunião dos países do G7 em Paris após o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, com a possibilidade de convidar, à margem do encontro, representantes da Ucrânia, Dinamarca, Síria e Rússia para dialogar sobre temas de interesse comum.

Na sequência, o líder francês também fez um convite pessoal a Trump para um jantar em Paris, sugerindo que a conversa poderia continuar em um ambiente mais informal antes do retorno do presidente americano aos EUA.

A autenticidade das mensagens foi confirmada por fontes próximas ao governo de Macron e reforça as tensões multilaterais em torno das ambições de Trump sobre a Groenlândia, um tema que tem provocado críticas dentro da União Europeia e entre aliados norte-americanos.





A publicação ocorre em um momento em que Trump intensificou a pressão sobre países europeus, inclusive ameaçando tarifas contra nações que se opõem aos seus planos para o território ártico. Em paralelo, em Davos, líderes do bloco ocidental debatem respostas conjuntas às políticas de Washington.

O episódio, em que mensagens privadas se transformam em matéria de debate público, ilumina as complexas negociações diplomáticas em curso e expõe, mais uma vez, divergências entre Estados Unidos e seus principais aliados ocidentais no cenário global.