Reprodução/PCCE Polícia Civil.

Três pessoas foram mortas na madrugada deste sábado (17), no município de Cariré, no interior do Ceará. Segundo as primeiras informações, as vítimas, um homem, de 29 anos, e duas mulheres, de 21 e 30 anos, foram assassinadas a tiros.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu na localidade de Santana, zona rural do município.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas e realizaram diligências no local.









A investigação do crime está a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).