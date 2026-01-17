Três pessoas foram mortas na madrugada deste sábado (17), no município de Cariré, no interior do Ceará. Segundo as primeiras informações, as vítimas, um homem, de 29 anos, e duas mulheres, de 21 e 30 anos, foram assassinadas a tiros.
Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu na localidade de Santana, zona rural do município.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas e realizaram diligências no local.
A investigação do crime está a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).