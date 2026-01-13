Reprodução/ Arquivo pessoal Paulo Henrique de Lima Silva, PM assassinado em Fortaleza

Um policial militar foi morto a tiros durante uma briga na fila de acesso a uma barraca de praia na Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará. Outras duas pessoas também foram baleadas e socorridas. A vítima foi identificada como o soldado Paulo Henrique de Lima Silva, de 37 anos.

Imagens da câmera de segurança do local mostram o momento em que o PM, que estava de folga, discute com um homem enquanto aguardava para entrar no estabelecimento, no último domingo (11). Durante uma discussão, o suspeito deu um tapa no rosto do policial e em seguida, atirou matando o soldado próximo à entrada da barraca.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o caso é investigado como homicídio doloso, quando há intenção de matar ou quando o agente assume o risco de causar a morte (dolo direto ou eventual).

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para atender a ocorrência, segundo informações do G1 Ceará.

Em nota, a Sunrise Beach Club informou que a briga aconteceu na fila de acesso ao estabelecimento e reafirmou que n ão houve entrada de pessoas armadas na área interna. O local afirmou ainda que segue protocolos rigorosos de segurança e lamentou profundamente o ocorrido.

A Associação dos Profissionais de Segurança (ASP) divulgou uma nota de pesar e prestou solidariedade à família e aos colegas do policial.

A Polícia Militar do Ceará também emitiu nota de pesar e informou que, o soldado Paulo Henrique de Lima Silva, ingressou na corporação em junho de 2018 e estava lotado na 2ª Companhia do 19º BPM, em Fortaleza.

“Nosso irmão Sd P. Silva sempre será lembrado como um profissional exemplar, leal, comprometido, disciplinado, e, acima de tudo, por seu coração generoso. Nunca mediu esforços para ajudar o próximo e honrar a farda que vestiu.”, declarou o Sargento Diego, amigo do militar.

O sepultamento do policial militar ocorreu no final da tarde de segunda-feira (12) no cemitério Memorial Sol Poente, em Caucaia, no Ceará.