Um policial militar foi morto a tiros durante uma briga na fila de acesso a uma barraca de praia na Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará. Outras duas pessoas também foram baleadas e socorridas. A vítima foi identificada como o soldado Paulo Henrique de Lima Silva, de 37 anos.
Imagens da câmera de segurança do local mostram o momento em que o PM, que estava de folga, discute com um homem enquanto aguardava para entrar no estabelecimento, no último domingo (11). Durante uma discussão, o suspeito deu um tapa no rosto do policial e em seguida, atirou matando o soldado próximo à entrada da barraca.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o caso é investigado como homicídio doloso, quando há intenção de matar ou quando o agente assume o risco de causar a morte (dolo direto ou eventual).Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para atender a ocorrência, segundo informações do G1 Ceará.
Em nota, a Sunrise Beach Club informou que a briga aconteceu na fila de acesso ao estabelecimento e reafirmou que n ão houve entrada de pessoas armadas na área interna. O local afirmou ainda que segue protocolos rigorosos de segurança e lamentou profundamente o ocorrido.
A Associação dos Profissionais de Segurança (ASP) divulgou uma nota de pesar e prestou solidariedade à família e aos colegas do policial.
O sepultamento do policial militar ocorreu no final da tarde de segunda-feira (12) no cemitério Memorial Sol Poente, em Caucaia, no Ceará.