Dois policiais militares são suspeitos do assassinato do soldado Paulo Henrique de Lima Silva durante uma briga, no último domingo (11), na Praia do Futuro, em Fortaleza.
De acordo com a nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do homicídio doloso (quando há intenção de matar ou quando o agente assume o risco de causar a morte, dolo direto ou eventual).
Os dois policiais, que estavam de folga, assim como Paulo Henrique, se apresentaram ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde foram ouvidos e as armas de ambos foram apreendidas. A SSPDS também informou que as investigações seguem no intuito da elucidação do fato. As identidades dos policiais não foram reveladas.
O caso
O soldado Paulo Henrique de Lima da Silva, de 37 anos, foi morto a tiros após uma briga de bar com dois homens, após uma briga em uma fila de acesso a uma barraca de praia na Praia do Furuto, em Fortaleza. Outras duas pessoas foram baleadas e socorridas. O estado de saúde delas não foi divulgado.