Reprodução/ Arquivo pessoal Paulo Henrique de Lima Silva, PM assassinado em Fortaleza

Dois policiais militares são suspeitos do assassinato do soldado Paulo Henrique de Lima Silva durante uma briga, no último domingo (11), na Praia do Futuro, em Fortaleza.

De acordo com a nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do homicídio doloso (quando há intenção de matar ou quando o agente assume o risco de causar a morte, dolo direto ou eventual).

Os dois policiais, que estavam de folga, assim como Paulo Henrique, se apresentaram ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde foram ouvidos e as armas de ambos foram apreendidas. A SSPDS também informou que as investigações seguem no intuito da elucidação do fato. As identidades dos policiais não foram reveladas.

O caso

O soldado Paulo Henrique de Lima da Silva, de 37 anos, foi morto a tiros após uma briga de bar com dois homens, após uma briga em uma fila de acesso a uma barraca de praia na Praia do Furuto, em Fortaleza. Outras duas pessoas foram baleadas e socorridas. O estado de saúde delas não foi divulgado.