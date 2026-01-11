Reprodução Instagram Bombeiros foram acionados após o acidente

Um acidente envolvendo três veículos deixou quatro pessoas mortas na BR-020, no município de Canindé, no interior do Ceará, neste sábado (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas morreram ainda no local da colisão e uma quarta chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada em uma unidade de saúde.

Entre as vítimas estão uma profissional da área da saúde e a mãe dela. Três pessoas já foram identificadas: Vitória Soares dos Santos, enfermeira da Unidade de Atenção Primária à Saúde Padre Paulo, em Boa Viagem; Maria Benoli Soares dos Santos, comerciante e mãe de Vitória; e Sara Farias Pimentel, monitora do Projeto Profissionalizar e Incluir, da Prefeitura de Boa Viagem. A quarta vítima ainda não teve a identidade oficialmente divulgada.

De acordo com os bombeiros, as quatro pessoas que morreram estavam no mesmo automóvel. Um segundo veículo teve um ocupante ferido, que foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. No terceiro carro envolvido no acidente, não houve registro de feridos.

As vítimas identificadas eram naturais de Boa Viagem. Em nota, a prefeitura do município decretou luto oficial de três dias e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “A partida dessas vidas, de forma tão repentina, deixa um vazio imenso e comove toda a nossa cidade”, afirmou o governo municipal.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Perícia Forense e do Instituto Médico Legal (IML).

