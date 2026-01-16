Anvisa suspende marcas de glitter comestível
Quatro marcas de glitter com materiais plásticos que eram indicados para uso de alimentos foram proibidas pela Anvisa. A medida proíbe fabricação, venda, propaganda e uso de produtos, além de exigir recolhimento dos itens já distribuídos.

Diversos glitters de diversas cores das marcas Glitz, Jeni e Joni, Iceberg Chef e Jady Confeitos foram afetados. Alguns produtos ainda continham ingredientes que não foram identificados.

Esses produtos só podem ser usados em objetos decorativos não comestíveis, pois eles representam riscos à saúde, já que utilizam plásticos como PP, PET, PMMA e acetato de polivinila não podem ser usados em alimentos. 

A Anvisa alerta que apenas aditivos e corantes autorizados podem ser usados para decoração de alimentos. Pessoas que compraram os produtos devem contatar o fabricante para orientação sobre devolução.

