Gerada por IA Anvisa suspende marcas de glitter comestível

Quatro marcas de glitter com materiais plásticos que eram indicados para uso de alimentos foram proibidas pela Anvisa. A medida proíbe fabricação, venda, propaganda e uso de produtos, além de exigir recolhimento dos itens já distribuídos.

Diversos glitters de diversas cores das marcas Glitz, Jeni e Joni, Iceberg Chef e Jady Confeitos foram afetados. Alguns produtos ainda continham ingredientes que não foram identificados.

Esses produtos só podem ser usados em objetos decorativos não comestíveis, pois eles representam riscos à saúde, já que utilizam plásticos como PP, PET, PMMA e acetato de polivinila não podem ser usados em alimentos.

A Anvisa alerta que apenas aditivos e corantes autorizados podem ser usados para decoração de alimentos. Pessoas que compraram os produtos devem contatar o fabricante para orientação sobre devolução.