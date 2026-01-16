Reprodução / Redes Sociais Rafael sendo socorrido no restaurante

O jovem, de 21 anos, suspeito de matar um turista de São Paulo em um bar em Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, apresentou-se de forma espontânea à delegacia, localiada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.

O que aconteceu

O suspeito, que não teve o nome divulgado, compareceu, na tarde da última quinta-feira (15), à Delegacia de Homicídios de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, para prestar depoimento.

A Polícia Civil de Pernambuco informou à reportagem que o homem foi liberado em seguida"por não haver flagrante nem mandado de prisão em seu desfavor".

"O inquérito policial segue em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e responsabilização dos envolvidos, conforme a legislação vigente. A Polícia Civil reforça seu compromisso com uma investigação técnica e responsável", finaliza a nota enviada ao Portal iG.

Segundo a defesa do jovem, o crime teria sido motivado por causa de uma dívida com a vítima, Rafael Ventura Martins, de 32 anos, que estava de férias na praia de Porto de Galinhas (PE).

Relembre o caso

O turista paulista Rafael Ventura Martins, de 32 anos, foi assassinado em um restaurante na orla de Porto de Galinhas (PE), cidade turística a 60 km do Recife.

O crime ocorreu na noite do dia 4 de janeiro, dentro do restaurante Caldinho do Nenen, onde ele jantava com a companheira. A vítima foi alvejada com dois tiros, sendo um deles no rosto. Clientes do restaurante tentaram socorrê-lo, mas sem sucesso.

Na ocasião, a Polícia Militar de Pernambuco foi acionada, mas ao chegar no local, o turista já estava morto. A investigação seguiram na 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios.