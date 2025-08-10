Polícia Civil de Santa Catarina Homem é investigado pela polícia por apologia . SC

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (8), um mandado de busca e apreensão em Joinville, no Norte de Santa Catarina, contra um homem de 28 anos suspeito de fazer apologia ao nazismo nas redes sociais. Segundo as investigações, ele publicava conteúdos exaltando a Alemanha do período de Adolf Hitler e mensagens com discurso de ódio direcionadas ao povo judeu.

A operação foi conduzida pela(DRRDI/DEIC). Durante o cumprimento do mandado, dois aparelhos celulares foram apreendidos e encaminhados para perícia, com o objetivo de aprofundar a análise do material compartilhado.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação também busca identificar outras possíveis condutas criminosas e eventuais envolvidos que possam ter relação com as postagens. O inquérito segue em andamento.