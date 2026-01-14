Divulgação/CCR-Motiva Detonação na Serra das Araras: Dutra muda cronograma

Os trabalhos de detonação de rochas na Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra, passarão a ocorrer também aos sábados, a partir do dia 24 de janeiro, com a interdição da pista de subida no km 225, em Paracambi (RJ), entre 16h e 18h.

A mudança no cronograma foi anunciada pela CCR Motiva e alinhada com a ANTT e a Polícia Rodoviária Federal, visando acelerar o ritmo das obras de construção das novas pistas.

A inclusão do sábado no calendário semanal de desmontes é a principal novidade, mantendo-se os bloqueios já em vigor de segunda-feira (12) a quinta-feira (15), das 13h às 15h.

A concessionária reforça a necessidade de os motoristas respeitarem a sinalização e os limites de velocidade no local, informando que painéis de mensagens fixos e móveis mostrarão o tempo restante para a liberação da pista.

O objetivo da medida é permitir que as obras continuem avançando, o que pode antecipar a conclusão do projeto. A CCR Motiva e a EGTC preveem a entrega das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras em 2027, dois anos antes do prazo original estabelecido no Programa de Exploração da Rodovia (PER).

Desde o início dos trabalhos, em junho de 2024, até dezembro do ano passado, foram realizadas cerca de 200 detonações, que produziram mais de 350 mil metros cúbicos de material rochoso. Todo esse material está sendo reaproveitado na própria obra após ser processado em uma central de britagem, onde é transformado em brita, pó de pedra e macadame, segundo a concessionária.

Importância da Via Dutra

A BR-116, conhecida como Rodovia Presidente Dutra, é considerada a principal rodovia do país, pois conecta Rio de Janeiro e São Paulo, as duas maiores regiões metropolitanas do Brasil.

O trecho completa 75 anos de existência nessa segunda-feira (19). Desde sua inauguração, ela é responsável pelo transporte de aproximadamente 50% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, segundo o Ministério dos Transportes.

Atualmente, cerca de 23 milhões de pessoas em 36 municípios, incluindo as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, habitam o entorno dos 402 quilômetros da via.





A BR-116 foi inaugurada em 19 de janeiro de 1951 e permitiu a redução da distância rodoviária entre as duas capitais em 111 quilômetros, e a queda no tempo de viagem, de 12 horas, em 1948, para seis horas.