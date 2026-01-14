Reprodução X VÍDEO: caracol gigante aparece em casa e assusta moradores

Ao chegar em casa, uma mulher levou um susto ao se deparar com o que descreveu como um “verdadeiro dinossauro”: um caracol de proporções incomuns , maior do que uma mão humana, parado bem na entrada da residência. O imóvel fica em uma região cercada por bastante mata, o que pode explicar o aparecimento do animal.

♬ som original - iG @portal_ig Ao chegar em casa, uma mulher levou um susto ao se deparar com o que descreveu como um “verdadeiro dinossauro”: um caracol de proporções incomuns, maior do que uma mão humana, parado bem na entrada da residência. O imóvel fica em uma região cercada por bastante mata, o que pode explicar o aparecimento do animal. 🔗 Veja as notícias do Portal iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 Reprodução / Any Andreo #PortaliG





O registro do caracol chamou atenção pelo tamanho e pela aparência robusta, incomum para quem está acostumado a ver exemplares pequenos da espécie em áreas urbanas. Imagens feitas no local rapidamente circularam nas redes sociais e provocaram espanto entre internautas, que compararam o molusco a criaturas pré-históricas e levantaram dúvidas sobre como ele teria crescido tanto.

Especialistas explicam que, em ambientes úmidos e com vegetação abundante, algumas espécies de caracóis podem atingir tamanhos consideráveis. A presença de mata nativa, aliada a pouca interferência humana, favorece o desenvolvimento desses animais, que se alimentam de matéria orgânica e se reproduzem com facilidade.





Apesar do aspecto impressionante, o caracol não representava risco imediato. Ainda assim, biólogos alertam que o contato direto com moluscos deve ser evitado, já que algumas espécies podem ser vetores de parasitas.

A recomendação é não manusear o animal sem proteção e, se necessário, acionar órgãos ambientais para orientação.