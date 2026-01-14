Divulgação/PF A ação marca a segunda fase da operação Compliance Zero

A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta quarta-feira (14), busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e familiares. A informações foi confirmada pela PF ao Portal iG.

A ação marca a segunda fase da operação Compliance Zero, que investiga a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.



Ao todo, a Polícia Federal (PF) cumpri 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.

O Portal iG entrou em contato com a defesa de Vorcaro, contudo, não tivemos retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Carros, arma e dinheiro

Durantes as buscas no endereços, a Policia Federal (PF) encontrou uma arma, dinheiro em espécie, cujo montante não foi divulgado, carros de luxo e relógios.

Divulgação/PF Arma encontrada pela PF













































Divulgação/PF Itens apreendidos pela PF

Divulgação/PF Dinheiro apreendido pela PF

Também nesta quarta-feira (14), o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, foi detido quando tentava embarcar, no Aeroporto do Galeão (RJ), para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Contudo, ele foi liberado. Durante as buscas, os agentes da PF não o encontraram no endereço de residência. O celular de Zettel foi apreendido.

Prisão de Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro, dono do Banco Maste r, foi preso em novembro de 2025 pela Polícia Federal durante a primeira fase Operação Compliance Zero. Vorcaro foi detido no Aeroporto de Guarulhos ao tentar embarcar para o exterior, durante as investigações sobre emissão de títulos falsos vendidos ao BRB e manipulação de ativos.

No entanto, ele foi solto no dia 28 do mesmo mês. Após isso, Daniel Vorcaro passou a usar tornozeleira eletrônica e ser alvo de outras medidas cautelares, como proibição de contato com investigados e de atuar no setor financeiro.