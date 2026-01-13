Reprodução/ GILSON ABREU/ AEN-PR Instabilidade marcam o tempo no Brasil nesta terça-feira (13)

A previsão do tempo nesta terça-feira (13) ainda é marcada pela instabilidade em grande parte do Brasil, conforme dados metereológicos da agência Climatempo. Em várias regiões do país, a sensação de abafamento continua, devido à persistência do calor e baixa umidade. Contudo, há possibilidade de chuvas intensas, com risco de temporais e rajadas de vento, no dia de hoje.



Confira a previsão por região:

Sul

A região Sul apresenta chuva persistente no litoral gaúcho (Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e avança para o interior e Paraná ao longo desta terça (13).

O norte paranaense e o leste catarinense devem ficar em alerta para chuvas moderadas a fortes, com risco de temporais à tarde, enquanto no Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, as precipitações devem ser mais fracas.

Sudeste

O calor continua predominando o sudeste do país. Embora o tempo comece firme, há possibilidade da chuva ganha força e se apresentar de maneira moderada a forte em São Paulo, grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Além disso, há risco de temporais em São Paulo, Triângulo Mineiro, sul, oeste e interior de Minas e no extremo sul fluminense. No entanto, as instabilidades diminuem, mas pode ocorrer pancadas isoladas à noite.

Centro-oeste

Na região, a instabilidade do tempo se intensifica no Mato Grosso do Sul. Ao longo do dia de hoje, as pancadas de chuva ganham força em toda a região, com possibilidade de chuva moderada e risco de temporal noroeste de Mato Grosso, leste do Mato Grosso do Sul e sul e leste de Goiás.

Nordeste

O tempo na região Nordeste se incia com chuva forte no interior do Maranhão e do Piauí, além de chuva fraca no litoral leste. No final da manhã e início da tadre de hoje, há possibilidade de aumento das precipitações do Maranhão. No sul da Bahia deve apresentar chuva de moderada a forte intensidade.

Por influência da Zona de Convergência Intertropical, o litoral do Maranhão, Piauí e Ceará devem apresentar chuvas ao longo desta terça-feira. Enquantono norte da Bahia, oeste de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, interior do Piauí e extremo leste do Maranhão, as temperaturas seguem elevadas.

Norte

A manhã na região Norte é marcada por chuvas intensas no o Amazonas, Acre, Rondônia e na metade sul do Pará. Com o aumento da instabilidade, as pancadas se intensificam no Tocantins e no sul e oeste de Roraima .

Ademais, no oeste do Amazonas e na metade norte de Rondônia há risco de temporais. O alerta de piora no cenário, devido o aumento das chuvas, está no Acre e no sul e oeste amazonense. Entretanto, no noroeste do Pará, o tempo deve se apresentar mais aberto, enquanto o calor e sensação de abafamento persistem em toda a região.







