Kerem Yücel | MPR News Protestos aconteceram em Minnesota

Após uma operação migratória acabar em uma morte na última quarta-feira (7), em Mineápolis, o estado de Minnesota abriu um processo contra a secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, e vários funcionários da imigração americana. As informações são do The Guardian.

A ação judicial, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Minnesota, aponta que as o aumento de fiscalização da imigração no estado é inconstitucional e ilegal é uma forma de frear a fiscalização da imigração no estado. O processo pede ainda que o governo americano seja impedido de prender cidadãos sem justa causa.

“Alegamos que o DHS fez uso excessivo e letal da força, realizou prisões racistas sem mandado, atacou nossos tribunais, igrejas, locais de culto e escolas, e violou a Lei de Procedimentos Administrativos, além de agir de forma arbitrária e caprichosa por parte do governo federal. E pedimos que os tribunais ponham fim ao aumento do número de agentes do DHS em Minnesota.”, afirmou o procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison

No dia 7 de janeiro, o agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, em inglês), Jonathan Ross, atirou e matou Renee Nicole Good enquanto ela dirigia seu veículo na semana passada, durante uma operação em Mineápolis, no estado de Minnesota. Renee tinha 37 anos, era cidadã americana e mãe de três filhos.

O caso gerou grande repercussão e criou protestos contra a ação. Cinco dias depois, o governo dos Estados Unidos anunciou que centenas de agentes das forças federais serão mobilizados em Minneapolis. O processo é uma tentativa de frear esse aumento de agentes da ICE.





O procurador-geral adjunto Brian Carter afirmou que antes do início do processo, um pedido de liminar será protocolado. Em sua declaração, Ellison descreveu os agentes federais como mal treinados e os contrastou com o treinamento da polícia de Minneapolis, observando que a polícia local teve que responder a 20 casos de aparente sequestro de moradores de Minneapolis por agentes do ICE.

“Eles estão fazendo prisões inconstitucionais e usando força excessiva”, disse Ellison. “Agentes do DHS invadiram restaurantes, pedindo acesso a áreas restritas. E quando solicitados a apresentar um mandado, o que é exigido por lei, eles respondem: ‘Não precisamos de um’. Isso precisa parar. Para sermos claros: isso nunca deveria ter começado.”