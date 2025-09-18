Reprodução Homens armados invadem hospital no Rio de Janeiro

Homens armados invadiram o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, durante a madrugada desta quinta-feira (18). O grupo procurava por Lucas Fernandes de Souza, de 31 anos, internado após ser atingido por tiros.

Imagens de segurança mostram o momento em que os criminosos renderam seguranças na entrada da garagem, por volta das 2h30. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que o objetivo era executar o paciente.

“O que vimos foi uma tentativa clara de assassinato dentro de uma unidade de saúde. Felizmente, não conseguiram localizar o paciente” , declarou Soranz em entrevista à imprensa.

Lucas já havia sido operado e seguia em recuperação na enfermaria. Pela manhã, ele foi transferido para o Hospital do Andaraí, que recebeu reforço no policiamento.

Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito na 36ª DP (Santa Cruz) para investigar a invasão. De acordo com a corporação, equipes estão nas ruas para identificar e prender os envolvidos.