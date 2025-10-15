Reprodução/redes sociais Padre foi flagrado com noiva de fiel

O padre Luciano Braga Simplício, da Diocese de Diamantino, no Mato Grosso, virou alvo de uma investigação da Igreja após ser pego no flagra com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial em Nova Maringá. O caso, registrado em vídeo pelo noivo no último sábado (11), repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira (14).

Nas imagens, o homem aparece tentando arrombar uma porta do imóvel com a ajuda de amigos, após o padre se recusar a abrir. Quando entram, encontram a mulher chorando, escondida embaixo da pia do banheiro.

Após a repercussão do caso, um áudio atribuído ao padre começou a circular entre os moradores de Nova Maringá. Na gravação, ele diz que a mulher havia pedido para usar um quarto externo da casa paroquial para trocar de roupa e tomar banho, após trabalhar na igreja, segundo informações do Correio 24h.

"Ela brincou: ‘padre, eu vou dormir ali’, e eu disse que era pra ela dormir do lado de fora", diz o trecho.

Infração grave



Segundo o Código de Direito Canônico de 1983, promulgado pelo Papa João Paulo II, a Igreja Católica considera grave qualquer violação do voto de celibato.

As normas da instituição apontam que os sacerdotes do rito latino são proibidos de manter relacionamentos afetivos ou sexuais. O descumprimento desse é classificado como uma infração séria, por comprometer a credibilidade do religioso e o testemunho da Igreja diante da comunidade.





A Diocese de Diamantino confirmou o episódio e informou, em nota, que "todas as medidas canônicas estão sendo tomadas", e pediu "compreensão e oração" aos fiéis. Até o momento, o religioso não se pronunciou publicamente.

Em nota enviada ao Portal iG a Cúria Diocesana de Diamantino afirmou que "está ciente da notícia acerca da conduta de um de seus presbíteros " e que, "tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas".