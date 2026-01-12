Geraldo Magela/Agência Senado - 17.08.2023 Hacker Walter Delgatti Neto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (12) que o hacker Walter Delgatti Neto cumpra o restante da pena em regime semiaberto.

A decisão reconhece que ele já executou mais de 20% da condenação de oito anos e três meses e atende a pedido da defesa.

No despacho, Moraes apontou que Delgatti preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão, mas advertiu que o benefício pode ser revogado se houver nova condenação, crime doloso ou falta grave durante a execução penal.

Crimes contra o CNJ, condenação no STF e parecer da PGR

Delgatti foi condenado pela Primeira Turma do STF por invadir e inserir documentos fraudulentos no sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), incluindo um falso mandado de prisão e uma ordem de quebra de sigilo bancário contra o próprio relator. Ele estava em regime fechado desde agosto de 2023.

Na mesma ação penal, a ex-deputada Carla Zambelli recebeu pena de 10 anos de prisão e perdeu o mandato por ordenar a invasão de dispositivo informático e a falsidade ideológica praticadas por Delgatti.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à progressão no último dia 22 de dezembro.

Para o procurador-geral Paulo Gonet, o condenado já havia cumprido um ano e 11 meses (o equivalente a 20% da pena) e apresentou bom comportamento carcerário, conforme atestado da unidade prisional.

“Além disso, o atestado de conduta carcerária emitido pela unidade prisional atesta que o reeducando Walter Delgatti Neto apresenta bom comportamento carcerário. Dessa forma, estão atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime prisional”, afirmou Gonet em resposta ao relator.

Outro processo mantém risco de retorno ao fechado

Apesar do benefício, Delgatti ainda responde a outra ação penal por invadir contas no Telegram de autoridades públicas, entre elas o então juiz federal Sergio Moro, e vazar conversas obtidas ilegalmente.

Nesse caso, ele foi condenado em primeira instância a 20 anos de prisão, mas a pena ainda não começou a ser cumprida porque há recursos pendentes.

Se essa condenação for confirmada, Moraes deixou explícito que o hacker poderá voltar ao regime fechado.

