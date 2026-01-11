Reprodução/Tânia Rêgo/Agência Brasil ) ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da PF, em Brasília

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) disse, neste domingo (11), que o médico de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi chamado à Superintendência da Polícia Federal (PF) para uma consulta, após o quadro de soluços evoluir para azia constante.

Segundo ele, o quadro impede que Bolsonaro se alimente e durma adequadamente



"É perceptível, ainda, o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária", prosseguiu o ex-vereador.



Ainda de acordo com o filho de Bolsonaro, a defesa protocolou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária ao Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda não foi analisado.



Nos próximos dias, a Procuradoria Geral da República (PGR) deve emitir parecer a outras três petições que foram apresentadas na semana passada pela defesa de Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os advogados s olicitaram que o ex-presidente seja inserido no programa de remissão de pena por meio de leitura de livros.

Depois, solicitaram que ele tenha acesso a uma Smart TV na cela em que ele cumpre pena e, em seguida, pediram assistência religiosa regular a Bolsonaro.







Na sexta-feira (9), Moraes solicitou manifestação da PGR sobre as petições em até 5 dias.

Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão na Superintendência da PF, por tentativa de golpe de Estado, também reclamou recentemente do barulho do ar-condicionado central do prédio, por meio de sua defesa.

