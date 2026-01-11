Reprodução/ Redes Sociais Imagens do fenômeno em São José dos Pinhais (PR), registradas nas redes sociais

A intensidade do tornado que atingiu São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), neste sábado (10), foi classificado como F2 na Escala Fujita, com rajadas de vento que chagaram a R$ 180 km/h. A informação é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O percurso do tornado foi de cerca de 1 km, não tocando o tempo todo no chão. Imagens de moradores nas redes sociais mostram o fenômeno. Assista:

A classificação feita pela Escala Fujita é usada no Brasil para medir a gravidade dos tornados com base nos danos provocados. Quanto maior for a destruição, maior é a categoria atribuída ao fenômeno. A escala vai de F0 a F5.



Segundo o órgão, a escala F2 vai de 180 km/h até 220 km/h.



Também se utiliza, para quantificar os ventos e indicar suas consequência, a escala de Beaufort, na qual rajadas de vento com velocidade acima de 120km/h já são classificadas como furacão, tufão ou ciclone tropical, capazes de provocar efeitos devastadores, com grandes danos e prejuízos.

Para se ter uma ideia da intensidade dos ventos que atingiram São José dos Pinhais, conforme a escala de Beaufort, velocidades do vento de 55 a 65 km/h já são capazes de provocar quebra de árvores e destelhamento.



Segundo o Departamento de Ciências Florestais da Esalq-USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Universidade de São Paulo), ventos acima de 60 km por hora podem derrubar árvores boas e ruins, jovens e velhas.



Ocorrências



De acordo com balanço do Corpo de Bombeiros dos estragos provocados por um tornado que atingiu São José dos Pinhais, entre 250 e 300 residências foram afetadas por destelhamento e duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade.







No bairro Guatupê, um dos mais atingidos, e bairros próximos, as equipes registraram quedas de árvores, danos à rede elétrica, desabamento de muros e a queda de telhado e pilares de uma empresa.



Duas famílias ficaram desalojadas. Para atender os moradores atingidos, os bombeiros e a Defesa Civil entregaram 92 lonas para famílias da região.



