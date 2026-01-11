Paulo Pinto/Agência Brasil - 09.11.2023 Com as altas temperaturas, populares se refrescam nas fontes do Vale do Anhangabaú





O domingo (11) será marcado por calor intenso em grande parte do Brasil, com temperaturas elevadas típicas do verão e a combinação de calor e umidade favorecendo a formação de pancadas de chuva e temporais isolados. As instabilidades devem se concentrar principalmente nas regiões Sul e Sudeste, sobretudo entre a tarde e a noite.

Em São Paulo, o calor predomina desde as primeiras horas do dia, com máximas acima da média para janeiro e previsão de até 36 °C na capital. Ao longo da tarde, o aumento da nebulosidade pode provocar pancadas de chuva de verão, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, tanto na capital quanto em municípios da região metropolitana e do interior.

No Sudeste, o Rio de Janeiro também enfrenta calor intenso, com temperaturas que podem alcançar 40 °C, além de chance de chuva isolada no período da tarde. Minas Gerais e Espírito Santo devem registrar calor elevado, com instabilidades pontuais, especialmente nas áreas mais úmidas.

No Centro-Oeste, o cenário é de abafamento em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, com pancadas de chuva espalhadas e risco de temporais localizados no fim do dia.

Já no Sul, a atuação de uma frente fria associada ao primeiro ciclone de 2026 aumenta o risco de instabilidades, especialmente em Santa Catarina.

O estado pode ter temporais desde o início do domingo, com maior intensidade entre a tarde e a noite, principalmente no Planalto Norte, Litoral Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Há risco elevado para alagamentos, enxurradas, destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

As temperaturas em Santa Catarina devem chegar a 33 °C no Litoral Sul, variar entre 20 °C e 30 °C nos Planaltos e no Alto Vale do Itajaí, e ficar entre 20 °C e 27 °C no Grande Oeste. No Paraná e no Rio Grande do Sul, o calor também predomina, com chuva mais generalizada à tarde e à noite.

No Norte e no Nordeste, o tempo segue quente e úmido. No Norte, há previsão de chuvas frequentes ao longo do dia, enquanto no Nordeste podem ocorrer pancadas isoladas, tanto no litoral quanto em áreas do interior.

Temperaturas previstas para este domingo (11):

