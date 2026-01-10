Marcelo Camargo/Agência Brasil e Reprodução/Instagram/@javiermilei Presidentes Lula e Javier Milei

O governo brasileiro decidiu que não irá mais representar os interesses da Argentina na Venezuela. A informação, divulgada pelo jornal espanhol La Nación, foi comunicada por diplomatas brasileiros ao Ministério das Relações Exteriores argentino.

O Brasil havia assumido a representação diplomática da Argentina em agosto de 2024, a pedido do presidente argentino Javier Milei, após o governo de Nicolás Maduro expulsar diplomatas de países que questionaram o resultado das eleições venezuelanas, entre eles a Argentina.

À época, o Itamaraty anunciou oficialmente que passaria a representar os interesses argentinos em território venezuelano, diante do rompimento das relações diplomáticas entre Buenos Aires e Caracas.

Agora, a decisão de encerrar essa representação teria sido motivada por publicações feitas por Milei nas redes sociais com críticas ao governo brasileiro.

Em uma dessas postagens, o presidente argentino divulgou um vídeo em que celebra a captura de Maduro pelos Estados Unidos e, ao final, exibiu uma imagem do presidente Lula abraçado ao líder venezuelano.

Outra postagem, também publicada no perfil de Milei, mostra a América do Sul fragmentada, com o Brasil representado como uma grande favela.

Com a decisão de encerrar a representação dos interesses argentinos na Venezuela, a expectativa é que a Itália assuma a tutela da embaixada argentina em Caracas.

A reportagem do Portal iG pediu uma nota de esclarecimento ao Itamaraty e aguarda retorno.

Lula x Milei

A relação entre o presidente Lula e Javier Milei é marcada por diferenças ideológicas desde o início de seus governos. Enquanto Lula, líder de esquerda, segue uma agenda política voltada para o intervencionismo estatal e políticas sociais amplas, Milei adota uma postura liberal e de mercado, defendendo menor intervenção do Estado na economia.

Essas divergências refletem-se nas críticas públicas de Milei ao governo brasileiro e nas respostas diplomáticas cautelosas do Planalto, sem que, no entanto, os canais oficiais de comunicação entre Brasil e Argentina sejam interrompidos.