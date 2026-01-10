Agência Brasil Previsão é de temporais isolados no Sul e Centro-Sul do Brasil nas próximas horas

A formação de um ciclone extratropical no Uruguai, que vem provocando temporais no Rio Grande do Sul deste meados da semana, deve contribuir para instabilidade também em Santa Catarina e no Paraná, além do Mato Grosso do Sul e São Paulo, nas próximas horas. A informação é da MetSul Meteorologia.

"Há risco de chuva intensa isolada em curto período, rajadas localmente fortes de vento e queda de granizo muito isolada nos três estados do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo", adverte a MetSul.

Além disso, os temporais devem continuar no território gaúcho, neste sábado (10), conforme já relatado em vários pontos nas últimas horas.

Em Parobé, por exemplo, segundo a MetSul, diversas residências tiveram prejuízos nos telhados e árvores caíram em diferentes pontos da cidade.

Em Minas do Leão, casas foram alagadas, houve danos estruturais e postes acabaram derrubados.

Já em municípios como Santa Maria, São Pedro do Sul e São Vicente do Sul, a queda de árvores e galhos afetou imóveis e redes de energia elétrica.

Em Cruzeiro do Sul, Pantano Grande, Venâncio Aires, Não-Me-Toque, Vila Maria e Fortaleza dos Valos os moradores também contabilizaram danos em residências, galpões, estradas e serviços essenciais, incluindo interrupções no fornecimento de energia e problemas em redes de telecomunicações.



Rajadas de ventos ciclônicos



Dados do Instituto Uruguaio de Meteorologia indicaram, até o começo da tarde deste sábado, rajadas de vento de 98 km/h em Punta del Este (Maldonado), 94 km/h em Atlantida (Canelones), 89 km/h no Aeroporto de Laguna del Sauce (Maldonado) e 75 km/h em Santa Teresa (Rocha).





"Os ventos ciclônicos, que sopram forte a intensamente por horas seguidas, se concentram sobre o Uruguai e não chegam ao Rio Grande do Sul, embora o vento se intensifique hoje no extremo Sul do estado e em outras áreas neste domingo com rajadas de 40 km/h a 70 km/h", adverte comunicado do Instituto.





